Grmoja konačno dobio odgovor od Turudića, ali nije zadovoljan: 'Volio bih...'

„Dobio samo odgovor glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića na svoj zahtjev da se deklasificira USKOK-ov dopis o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda (VS) Mirtu Matić. Ništa se ne mijenja, samo se mijenja stupanj klasifikacije iz 'povjerljivo' u 'ograničeno', što znači da samo zastupnici mogu imati uvid u dokument.

Onima koji budu htjeli to će biti omogućeno sutra od 10 do 12 sati te od 14 do 16 sati jer je u međuvremenu glasovanje”, izvijestio je u četvrtak Grmoja (Most) novinare u Saboru. Vanjski članovi Odbora, napomenuo je, neće imati tu mogućnost.

Što se mene tiče, istaknuo je, ništa se bitno ne mijenja jer su svi mogli vidjeti sadržaj dokumenta i vidjet ćemo mogu li nakon takvog dokumenta glasovati za Mirtu Matić, a volio bih da je i javnost dobila uvid u taj dokument. Glavni državni odvjetnik se pozvao na to da u ovom slučaju još uvijek nije podignuta optužnica i da se to u ovom trenutku ne može deklasificirati, kazao je. No, dodao je Grmoja, "mislim da oni koji donose odluke dobro znaju što piše u tom dokumentu i da je to sasvim dovoljno".