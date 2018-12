Provjerite kakvo vrijeme Hrvatsku očekuje za blagdane

Na Jadranu će na Božić biti pretežno sunčano i vjetrovito, dok se u unutrašnjosti očekuje oblačnije vrijeme, a na istoku zemlje zemlje mjestimice i slabe oborine na granici kiše i snijega, javlja Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ)

Najviša temperatura kretat će se između 2 i 6 na kopnu te od 5 do 10 Celzijusa na obali i otocima, javlja DHMZ .

Istočna Hrvatska

Bit će oblačno, a poslijepodne povremeno uz oborinu na granici kiše i snijega. Puhat će umjeren, na udare mjestimice i jak sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja tmeperatura zraka bit će od -3 do 1, a najviša dnevna između 1 i 4 °C.

Središnja Hrvatska

Vrijeme će biti pretežno oblačno, a dulja sunčana razdoblja izglednija su u zapadnim predjelima. Ujutro je mjestimice moguća magla. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja tmepratura zraka do -2 do 0, a najviša dnevna od od 3 do 5 °C.