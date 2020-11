Provjerite kakvo vrijeme donosi blagdanska nedjelja

Ova nedjelja, kada se obilježava blagdan Svih svetih, na Jadranu će biti pretežno sunčano, a na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana uz mjestimičnu jutarnju maglu, češću prema otvorenom moru. U unutrašnjosti će biti djelomice sunčano, a mjestimična jutarnja magla i niski oblaci mogu se i dulje zadržati. Vjetar će biti uglavnom sla, a najviša temperatura kretat će se od 15 do 18, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije između 19 i 22 °C, najavljuje Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ)

U istočnoj Hrvatskoj ujutro i prijepodneva očekuju se mjestimice magla ili niski oblaci, a zatim se očekuju sunčana razdoblja. Vjetar uglavnom slab. Minimalna temperatura zraka od 6 do 9, a maksimalna od 15 do 18 °C, piše DHMZ .

U središnjoj Hrvatskoj ujutro i prijepodne bit će magle ili niskih oblaka, a zatim se očekuju sunčana razdoblja. Vjetar također uglavnom slab, a minimalna temperatura zraka od 6 do 9, a maksimalna od 15 do 18 °C. Slično i u Gorskom kotaru i Lici gdje će se temperatura kretati od minimalnih 2 do 6 sve do maksimalnih 15 do 18 °C.