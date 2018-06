Provjerili smo ima li zaista mjesta panici oko sezonaca. Evo kako su to riješili Splićani!

Prije otprilike mjesec dana golema panika zavladala je među splitskim hotelijerima i ugostiteljima: Špica sezone neumoljivo se približavala, a činilo se da radne snage nema ni za lijek. U gradu koji je posljednjih godina doživio nevjerojatan turistički uzlet posebno dramatično osjetio se nedostatak kvalificiranih kuhara i konobara, onih koji na svojim plećima drže zahuktalu gastronomsku scenu. Tportal je na početku ljeta provjerio stanje i došao do zaključka da su se najiskusniji ugostitelji - oni koji uživaju dobru reputaciju - sasvim solidno snašli

S druge strane, friško otvoreni restorani i barovi ljeto će izgurati 'na mišiće' i očito će još neko vrijeme morati graditi imidž kako bi privukli iskusne radnike. Zasad to nastoje učiniti novcem, pa se neslužbeno može doznati da kuharima s dobrim referencama obećavaju i preko 20 tisuća kuna mjesečne plaće , no takva taktika u rijetkim slučajevima pokazuje se učinkovitom. Ali jasno je da su plaće svejedno skočile: računa se da samo u širem centru Splita trenutno radi dvjestotinjak restorana, višestruko više nego nekoliko godina unatrag, pa je tržište učinilo svoje.

Ne treba nasjedati na velika i nerealna obećanja

'Dvanaest ljudi radi nam cijelu godinu, a tijekom sezone njihov broj naraste na tridesetak. Ali desetak njih su studenti koji nam se vraćaju iz godine u godinu i dobro su procijenili da ne treba nasjedati na velika i nerealna obećanja', objašnjava nam Sučić. On procjenjuje da se u budućnosti jednostavno neće moći spriječiti uvoz radnika iz inozemstva jer će se zahuktali turistički razvoj Splita teško zaustaviti. Hoteli, restorani i barovi i dalje se uređuju i otvaraju k'o blesavi, svi redom sa stilom.

Ne prolazi više ona maksima iz jedne tradicionalne konobe, koja se svojevremeno reklamirala šarmantnim sloganom 'hrana izvrsna, usluga nikakva'. Ne, sada se traži kompletan paket.

Najbolji odabiru po principu 'dame biraju'

'Dobre radnike je teško pronaći i u granama poput brodogradnje ili IT industrije, a kako ne u turizmu, koji raste i buja po neviđenim stopama. Problem je to što škole ne izbacuju kvalificiran i stručan kadar, no zato se oni izvrsno educiraju radom i dodatnim usavršavanjem. Tržište je već sada profilirano i neće proći dugo do faze kada će reference chefova imati još veću, presudnu snagu u životopisu. Već danas oni odabiru poslove kao u onoj igri 'dame biraju', što je po meni sasvim u redu', objašnjava za tportal Hrvoje Malenica, vlasnik dvaju restorana u strogom centru Splita. Na Pjaci je Bepa, a na samim južnim zidinama Dioklecijanove palače nalazi se njegov ZOI.