Proveli smo večer s nemoralnim pobjednikom izbora: Dario Juričan otkrio nam je što će učiniti ako ga nazovu iz HDZ-a ili SDP-a

Semafor je na kraju pokazao da je peta politička opcija. Broj onih koji su ga zaokružili bio je skoro 88 tisuća, što je više nego što je Zadar, peti grad po veličini, imao stanovnika prema popisu iz 2011. godine. Dok je aktualna predsjednica Kolinda Grabar Kitarović držala govor o tome kako razumije i one koji su glasali za druge kandidate, a iza leđa joj se mlako čulo 'Pobjeda, pobjeda', u kafiću 'Limun' na zagrebačkoj tržnici u Utrinama, koji je na jedan dan postao 'Remetinec', nezavisni kandidat Dario Juričan se smijuljio ni sam ne vjerujući do koje je brojke dogurao. Istovremeno je za šankom sjedio tip u majici s parolom Grunfa iz Alana Forda na leđima - 'Ne predaj se nikad osim kad moraš'

Daleko od skupih dvorana i hotela, Juričan , koji je u kampanju krenuo pod imenom Milan Bandić, svoj stožer smjestio je u kafiću i bez velike pompe, patetičnih izlijeva domoljublja, budnica i davorija s razglasa, zapravo glazbe do 21.30 sati nije ni bilo, teško da je itko mogao pomisliti da je tu neki predsjednički kandidat. Iako to nije bio njegov slogan, atmosfera je bila - normalna. Nešto malo kolača, pokoji kanape, suhomesnati naresci i sir, ali nigdje kruha, a tek su novinarska žiža i televizijske kamere upućivale da se nešto događa.

'Ja sam nemoralni pobjednik izbora', rekao je Juričan, a okupljena masa je krenula skandirati 'drugi krug, drugi krug'. On sam je dometnuo da u drugom krugu želi da pobijedi najgori.

'Izbori će proći, netko će pobijediti, ali ova kampanja će se pamtiti. Raspolagali smo s otprilike deset tisuća eura, a da smo imali jednu nulu više, na kraju bismo pokrili cijelu Hrvatsku. Ali to nam nije ni bio cilj. Cilj je bio Zagreb i ukazati na ono što se događa u njemu', pojasnio je Juričan držeći za reverom bedž 'Gazda'.

'Bilo je tu trolanja, ali ovo je satira s trolanjem. No ključno je da nitko nije toliko jasno uspio ukazati na problem kao on i očito pridobiti glasače s tim', kazao je Petrović.

Petek drži da je Juričan na izborima ostvario vrijedan kapital i treba s njim nastaviti kako bi se ostvario cilj, taj je da u svibnju 2021. Bandić ode u političku mirovinu. Prije toga su parlamentarni izbori na koje se mora ići, ali će se neke stvari morati promijeniti. Jedna osoba može iznijeti predsjedničke izbore međutim za lokalne i parlamentarne vrijede druge zakonitosti i za to je potrebna organizacija koja to može izgurati', smatra Petek.

'Cilj je ostvaren, a on je bio da se narod probudi i osvijesti o gorućem problemu mita i korupcije u svim porama društva. Dario je jedina osoba za razliku od ostalih kandidata koji se s problemom uhvatio na konkretan način, a ne samo praznim pričanjem. Pružio je ljudima nadu da čovjek može promijeniti ono što nevalja', kazala je Maravić Pirš dodavši da priča ne ovome neće stati, ali i tome kako će sve izgledati u budućnosti odlučit će samo on.

'Nabijem te na politički kapital'

A što s političkim kapitalom zanimalo nas je.

'Ma kakav politički kapital. Nabijem te na politički kapital. To su govorili Sinčiću pa pogledaj gdje je. Prodao se za pare u Europski parlament. Tako ću i ja', smijući se zadovoljno ustvrdio je Juričan.

Tip s Grunfovom parolom na majici otpuhivao je dim iz cigarete, a Juričan se neće predati jer ne mora iako drugi krug predsjedničkih izbora vidjeti neće.

Već s prvim danom 2020. godine kada Hrvatska preuzme predsjedanje Europskom unijom on kreće u projekt 'Meet the Zagreb's finest'.

'Želim da ljudi iz EU-a vide tko vodi Zagreb i Hrvatsku, a to su Bandić, njegov mesar i vozač te koalicijski partner, premijer Andrej Plenković', zaključio je Juričan.

'Show must go on', zasvirao je Queen je na radiju kad sam sjeo u auto.