Prosvjedi mladih eskalirali u palež i pljačku: Madagaskarski predsjednik raspustio vladu

Prosvjedi, koji su započeli u četvrtak u glavnom gradu Antananarivu i proširili se na druge gradove, privukli su uglavnom mlade prosvjednike koji su pozivali na bolju opskrbu vodom i strujom. Sigurnosne snage odgovorile su suzavcem, premlaćivanjem i masovnim pritvorima, a nemiri su kasnije eskalirali u palež i pljačku.

Povjerenik UN-a za ljudska prava Volker Turk rekao je da je u prosvjedima ubijeno najmanje 22 ljudi, a preko 100 ozlijeđeno. Pozvao je vlasti da poštuju slobodu izražavanja i pravo na mirno okupljanje.

„Žrtve uključuju prosvjednike i prolaznike koje su ubili pripadnici sigurnosnih snaga, ali i druge ubijene u kasnijem raširenom nasilju i pljački pojedinaca i bandi koje nisu povezane s prosvjednicima“, navodi se u priopćenju UN-a.