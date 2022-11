Prošle godine čak 40 milijuna djece propustilo je svoju dozu cjepiva protiv ospica, stručnjaci očekuju porast oboljelih

Postoji neposredna opasnost od širenja ospica u različitim regijama u svijetu, s obzirom na to da je zbog covida-19 došlo do pada cijepljenja i oslabljenog praćenja bolesti, rekli su u srijedu Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i američka javna zdravstvena agencija

Ospice su jedan od najzaraznijih ljudskih virusa koji je gotovo u cijelosti moguće spriječiti cijepljenjem. Međutim, potrebna je 95-postotna pokrivenost cijepljenjem kako bi se spriječilo izbijanje virusa među populacijama.

Rekordno visokih gotovo 40 milijuna djece propustilo je svoju dozu cjepiva protiv ospica 2021. godine zbog poteškoća nastalih pandemijom covida-19, rekli su u zajedničkom izvješću WHO i Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC). I dok slučajevi ospica nisu skočili dramatično u usporedbi s proteklim godinama, sada je vrijeme da se djeluje, rekao WHO-ov stručnjak za ospice, Patrick O'Connor.