IZVJEŠĆE DHMZ-A

Prošla godina bila je jedna od najtoplijih u povijesti mjerenja, evo gdje je bilo ekstrema

I.H.

20.01.2026 u 10:11

Ljeto u Splitu, ilustracija
Ljeto u Splitu, ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Bionic
Reading

Iz DHMZ-a napominju da je zabrinjavajuće to što su prethodne tri godine bile najtoplije ikad zabilježene, a neki dijelovi Hrvatske bili su ekstremno topli u prošloj godini

Prošla je godina bila među tri najtoplije godine u više od 170 godina sustavnih globalnih mjerenja temperatura zraka, pokazuju podaci Državnog hidrometeorološkog zavoda. Prema objedinjenim analizama osam globalnih skupova podataka, prosječna globalna temperatura u 2025. bila je 1,44 °C viša od prosjeka za razdoblje od 1850. do 1900., objavili su na službenim stranicama DHMZ-a.

vezane vijesti

Napominju da je zabrinjavajuće to što su prethodne tri godine bile najtoplije ikad zabilježene, pri čemu je njihova prosječna globalna temperatura 1,48 °C viša od predindustrijskog razdoblja. Uz to, navode da razdoblje od 2015. do 2025. godine čini jedanaest uzastopno najtoplijih godina otkako postoje mjerenja.

Europa u tome, ističu, slijedi globalni obrazac. Prema ocjeni godine koju izrađuju klimatolozi DHMZ-a, odstupanja srednje temperature zraka u Hrvatskoj tijekom 2025. u odnosu na klimatsku normalu od 1991. do 2020. varirala su ovisno o regiji.

Graf DHMZ-a za mjernu postaju u Maksimiru
Graf DHMZ-a za mjernu postaju u Maksimiru Izvor: Screenshot / Autor: DHMZ

Najmanja odstupanja zabilježena su u Makarskoj (0,6 °C), dok su najveća izmjerena na Bilogori i Zavižanu (1,4 °C), navode iz DHMZ-a. Sažimaju da je prošla godina bila topla u u dijelovima središnje Hrvatske (Bjelovar, Varaždin, Zagreb-Maksimir), u široj okolici Ogulina te na području Makarske; vrlo topla u većem dijelu zemlje te ekstremno topla u okolici Knina i Šibenika.

Grafovi za mjernu postaju Split
Grafovi za mjernu postaju Split Izvor: Screenshot / Autor: DHMZ

Na postaji u zagrebačkom Maksimiru, 2025. godina zauzela je šesto mjesto među deset najtoplijih godina. Rangiranje otkriva kako su gotovo sve najviše godišnje temperature zabilježene u posljednjih dvadesetak godina, pri čemu su četiri najtoplije godine izmjerene nakon 2018.

Sličan trend vidljiv je i na postaji Split-Marjan.

U izvješću Državnog hidrometeorološkog zavoda stoga podsjećaju da zadržavanje porasta globalne temperature unutar 2 °C zahtijeva brzu i temeljitu tranziciju gospodarstva i društva prema niskougljičnim tehnologijama, uz dodatno jačanje postojećih napora.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
od podrške do podjela

od podrške do podjela

Godina dana mandata: Hrpa pukotina u srcu MAGA-ina svijeta - kakva je budućnost trampizma?
opet prijetnje

opet prijetnje

Kakav udarac za Macrona! Nakon što je odbio Trumpa, stiže šokantna osveta
hyunmoo-5

hyunmoo-5

Južna Koreja rasporedila svoj 'projektil-čudovište': Što će učiniti s tajnim oružjem?

najpopularnije

Još vijesti