Prošla godina bila je jedna od najtoplijih u povijesti mjerenja, evo gdje je bilo ekstrema

Iz DHMZ-a napominju da je zabrinjavajuće to što su prethodne tri godine bile najtoplije ikad zabilježene, a neki dijelovi Hrvatske bili su ekstremno topli u prošloj godini

Prošla je godina bila među tri najtoplije godine u više od 170 godina sustavnih globalnih mjerenja temperatura zraka, pokazuju podaci Državnog hidrometeorološkog zavoda. Prema objedinjenim analizama osam globalnih skupova podataka, prosječna globalna temperatura u 2025. bila je 1,44 °C viša od prosjeka za razdoblje od 1850. do 1900., objavili su na službenim stranicama DHMZ-a.

Napominju da je zabrinjavajuće to što su prethodne tri godine bile najtoplije ikad zabilježene, pri čemu je njihova prosječna globalna temperatura 1,48 °C viša od predindustrijskog razdoblja. Uz to, navode da razdoblje od 2015. do 2025. godine čini jedanaest uzastopno najtoplijih godina otkako postoje mjerenja. Europa u tome, ističu, slijedi globalni obrazac. Prema ocjeni godine koju izrađuju klimatolozi DHMZ-a, odstupanja srednje temperature zraka u Hrvatskoj tijekom 2025. u odnosu na klimatsku normalu od 1991. do 2020. varirala su ovisno o regiji.

Najmanja odstupanja zabilježena su u Makarskoj (0,6 °C), dok su najveća izmjerena na Bilogori i Zavižanu (1,4 °C), navode iz DHMZ-a. Sažimaju da je prošla godina bila topla u u dijelovima središnje Hrvatske (Bjelovar, Varaždin, Zagreb-Maksimir), u široj okolici Ogulina te na području Makarske; vrlo topla u većem dijelu zemlje te ekstremno topla u okolici Knina i Šibenika.