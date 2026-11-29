Prema podacima Državne izborne komisije (DVK), nakon gotovo 90 posto prebrojenih glasova (89,13 posto ) Luka Mesec vodi s 51,36 posto podrške, dok Janković osvaja 48,64 posto glasova . Svjestan da se zaostatak više ne može nadoknaditi, Janković je već priznao poraz i čestitao svom protukandidatu , javlja portal 24ur.

Za Jankovića je ovo bio prvi put u dva desetljeća na čelu Ljubljane da je uopće morao u drugi izborni krug, a predizborne ankete već su danima najavljivale tijesnu i gotovo izjednačenu utrku. Do 19 sati na birališta se odazvalo 49,60 posto građana Ljubljane.

Uz budućeg gradonačelnika slavili su istaknuti članovi Ljevice, među kojima su i zastupnice Asta Vrečko te Nataša Sukič, novoizabrani gradski vijećnici te brojni podržavatelji.

Velika izlaznost

'Osjećam se tužno. Izlaznost u drugom krugu bila je iznimno velika. Nazvao sam Luku i čestitao mu. Dogovorili smo se da se vidimo, a onda smo odlučili da ćemo se sastati idućeg tjedna. Želim mu uspješan gradonačelnički mandat', rekao je Janković.

Istaknuo je da je spreman pomoći svojem nasljedniku 'u svemu, samo da Ljubljana ide naprijed'.

Dugogodišnji ljubljanski gradonačelnik nije skrivao da ga je poraz pogodio.