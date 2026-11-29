Ljubljana nakon punih dvadeset godina dobiva novog gradonačelnika. Dugogodišnji čelnik slovenske prijestolnice Zoran Janković pao je u drugom krugu lokalnih izbora pred izazivačem iz redova Ljevice Lukom Mesecom
Prema podacima Državne izborne komisije (DVK), nakon gotovo 90 posto prebrojenih glasova (89,13 posto) Luka Mesec vodi s 51,36 posto podrške, dok Janković osvaja 48,64 posto glasova. Svjestan da se zaostatak više ne može nadoknaditi, Janković je već priznao poraz i čestitao svom protukandidatu, javlja portal 24ur.
Za Jankovića je ovo bio prvi put u dva desetljeća na čelu Ljubljane da je uopće morao u drugi izborni krug, a predizborne ankete već su danima najavljivale tijesnu i gotovo izjednačenu utrku. Do 19 sati na birališta se odazvalo 49,60 posto građana Ljubljane.
Uz budućeg gradonačelnika slavili su istaknuti članovi Ljevice, među kojima su i zastupnice Asta Vrečko te Nataša Sukič, novoizabrani gradski vijećnici te brojni podržavatelji.
Velika izlaznost
'Osjećam se tužno. Izlaznost u drugom krugu bila je iznimno velika. Nazvao sam Luku i čestitao mu. Dogovorili smo se da se vidimo, a onda smo odlučili da ćemo se sastati idućeg tjedna. Želim mu uspješan gradonačelnički mandat', rekao je Janković.
Istaknuo je da je spreman pomoći svojem nasljedniku 'u svemu, samo da Ljubljana ide naprijed'.
Dugogodišnji ljubljanski gradonačelnik nije skrivao da ga je poraz pogodio.
'Kako se osjećam? Tužno. Što drugo mogu reći? Ali očito je 20 godina bilo dovoljno dugo razdoblje', kazao je.
Na pitanje što će raditi sada kada više neće biti gradonačelnik, odgovorio je: 'Uzet ću si vremena za razmišljanje.'
Mesec: Povjerenje znači odgovornost
'Povjerenje znači odgovornost', komentirao je izborne rezultate Mesec.
'Danas je dopušteno sanjati, a sutra je radni ponedjeljak', dodao je, izazvavši buran pljesak svojih pristaša.
'Gospodin Janković nazvao me i čestitao mi na pobjedi, što iznimno cijenim', rekao je novoizabrani gradonačelnik Ljubljane.