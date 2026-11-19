Ulicama Ljubljane prvi put provozao se neobičan baterijski tramvaj koji za kretanje ne treba tračnice ni električne vodove. Riječ je o približno 30 metara dugom vozilu kineskog proizvođača CRRC, koje može prevesti oko 250 putnika. Ljubljana je prvi grad u Europskoj uniji koji testira ovaj model, a ako se pokaže uspješnim, mogao bi postati dio gradskog javnog prijevoza

Dugo zeleno vozilo u ponedjeljak je, uz policijsku pratnju, krenulo na prvu probnu vožnju ljubljanskim ulicama. Na njemu nije bilo putnika, a cilj testiranja bio je provjeriti kako se ponaša u stvarnim prometnim uvjetima. Vožnja je započela u garažama Ljubljanskog putničkog prometa (LPP) u gradskoj četvrti Šiška, odakle se vozilo uputilo prema središtu grada, do stajališta kod robne kuće Nama u Slovenskoj ulici. Ondje je vozač prešao u upravljačku kabinu na drugom kraju vozila, nakon čega se baterijski tramvaj vratio prema Šiški.

Izgleda kao tramvaj, ali zapravo je golemi električni autobus Iako ga ljubljanske gradske vlasti nazivaju baterijskim tramvajem, tehnički je riječ o posebnoj vrsti električnog vozila iz sustava BRT (Bus Rapid Transit), odnosno brzog autobusnog prijevoza. Za razliku od klasičnog tramvaja, ono se kreće na gumenim kotačima po običnoj cesti i ne zahtijeva postavljanje tračnica. Energiju dobiva iz baterija, pa mu nisu potrebni ni nadzemni električni vodovi. Vozilo kineskog proizvođača CRRC dugo je 30,2 metra, široko 2,65 metara i ima dva zgloba. Može primiti približno 250 putnika, što je kapacitet usporediv s nekoliko standardnih gradskih autobusa. Na oba kraja nalaze se upravljačke kabine, pa vozač može promijeniti smjer vožnje bez okretanja cijelog vozila. U budućnosti bi moglo imati i mogućnost djelomično autonomne vožnje.

Građani će ga uskoro moći isprobati Ljubljanski putnički promet dobio je vozilo na jednomjesečno testiranje. Tijekom prve faze probne vožnje obavljaju se bez putnika, a nakon nekoliko tjedana planirano je omogućiti i građanima da isprobaju novi oblik javnog prijevoza. Testiranje će se provoditi izvan prometnih špica, na gradskoj prometnoj mreži. Prema najavama ljubljanskih vlasti, jedna od planiranih trasa povezuje Barjansku cestu sa Žalama, preko Slovenske, Dunajske i Linhartove ceste. Direktor LPP-a Rok Vihar ranije je najavio da će testiranje pokazati može li ovakav sustav dugoročno odgovoriti na rastuće potrebe gradskog prijevoza.

Jedno vozilo stoji više od dva milijuna eura Velik kapacitet i suvremena tehnologija imaju i svoju cijenu. Prema procjenama LPP-a, jedan baterijski tramvaj stoji nešto više od dva milijuna eura, odnosno približno dva i pol puta više od električnog autobusa koji već koristi ljubljanski gradski prijevoznik. Prije eventualnog uvođenja takvih vozila u redoviti promet bit će potrebno prilagoditi i slovenske propise. Naime, postojeći podzakonski akt dopušta prometovanje autobusa duljine do 18 metara, dok je novo vozilo gotovo dvostruko dulje. Ako testiranje bude uspješno i potrebne zakonske izmjene budu provedene, Ljubljana bi baterijske tramvaje mogla dobiti za približno tri godine.