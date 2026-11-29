Dok je bio predsjednik Srbije, komentirao je štrajk glađu tadašnje zastupnice Marinike Tepić krajem 2023. godine. Potpredsjednicu Stranke slobode i pravde spomenuo je i nedavno, govoreći o vlastitoj najavi štrajka glađu. I ponovno je vidio milijun ljudi.

'Mislili su da ću pobjeći, da ću se skloniti'

'A što ćete onda raditi s milijun ljudi na ulici onog trenutka kada bi se to dogodilo? Ja nisam Marinika Tepić i Boško Obradović da se zafrkavam, jedem kolače navečer i voće tijekom dana. Nemam nikakav problem. Mislili su da ću pobjeći, da ću se skloniti', rekao je Vučić.