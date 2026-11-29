Predsjednik zastupničkog kluba naprednjaka Aleksandar Vučić najavio je mogućnost stupanja u štrajk glađu ako ga, kako kaže, budu uhitili. Međutim, dok je Vučić bio na vlasti, a predstavnici oporbe štrajkali glađu, njihove je postupke nazivao 'farsom' i 'glumljenjem heroja'
Dok je bio predsjednik Srbije, komentirao je štrajk glađu tadašnje zastupnice Marinike Tepić krajem 2023. godine. Potpredsjednicu Stranke slobode i pravde spomenuo je i nedavno, govoreći o vlastitoj najavi štrajka glađu. I ponovno je vidio milijun ljudi.
'Mislili su da ću pobjeći, da ću se skloniti'
'A što ćete onda raditi s milijun ljudi na ulici onog trenutka kada bi se to dogodilo? Ja nisam Marinika Tepić i Boško Obradović da se zafrkavam, jedem kolače navečer i voće tijekom dana. Nemam nikakav problem. Mislili su da ću pobjeći, da ću se skloniti', rekao je Vučić.
Nakon završetka 12-dnevnog štrajka glađu tvrdio je da ga je Marinika Tepić poslušala kada joj je ranije rekao da prekine štrajk. Štrajk je nazvao besmislenim, a cijeli događaj opisao riječima da 'malo glume heroje, malo glume povrijeđenost'.
Prema pisanju Novosti, Vučić je rekao i da su sve to izmislili kako bi vlast bila kriva, uz sarkastičan komentar da je 'sve to u redu'.
Marinika Tepić demantirala je da joj se Vučić obratio te istaknula da se on podsmjehuje njezinu činu nazivajući ga farsom.