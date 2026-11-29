Ukoliko predsjednik ne bude izabran u prvom krugu glasanja, ukupno ograničenje troškova kampanje za kandidate u drugom krugu podiže se na sedam milijuna eura.

Osim izdataka za tehničko organiziranje glasanja , zakonom su definirani limiti za financiranje kampanje kandidata koji mogu ukupno potrošiti najviše šest milijuna eura iz javnih i privatnih izvora.

Procijenjena svota pokriva sve neophodne aktivnosti - od nadoknada za izbornu administraciju, rad članova i zamjenika RIK-a, lokalnih izbornih povjerenstava i biračkih odbora.

Predsjednik parlamenta Aleksandar Čupić raspisao je predsjedničke izbore za 27. prosinca, nakon što je donedavni predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 27. rujna podnio ostavku i odstupio s dužnosti šefa države da bi predvodio Srpsku naprednu stranku na prijevremenim parlamentarnim izborima 25. listopada. Te izbore SNS je uvjerljivo izgubio od liste studentskog pokreta, koji u parlamentu od 250 mjesta ima 140 mandata, SNS 103, dok ostale mandate dijele stranke nacionalnih manjina.

Kandidature do 6. prosinca

Kandidature za predsjedničke izbore mogu se predati do 6. prosinca u ponoć, uz najmanje 10.000 ovjerenih potpisa birača.

Premda je najavljeno više kandidatura, dosad je službeno nominiran samo jedan predsjednički kandidat - akademik i sveučilišni profesor Radomir Saičić, kojeg je predložio studentski pokret.

Pristaše Studentske liste u nedjelju su masovno u redovima čekale da potpisima podrže Saičićevu kandidaturu.

Na parlamentarnim izborima poražena Srpska napredna stranka još nije odlučila hoće li sudjelovati na predsjedničkim izborima, hoće li predložiti svog kandidata ili podržati nekog od neovisnih kandidata.

Donedavni predsjednik Aleksandar Vučić, sada šef kluba zastupnika naprednjaka u srbijanskom parlamentu, odluku SNS-a najavio je za četvrtak, 3. prosinca na sjednici Središnjeg odbora stranke, rekavši danas novinarima kako je mu osobno najbliža opcija da SNS nema kandidata.