Promjena je na vidiku: Nakon toplog vikenda pljuskovi i pad temperature

Na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru oblačnije, lokalno uz mogućnost za slabu kišu . Vjetar slab, ponegdje i umjeren jugozapadni i južni. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 11, na Jadranu od 12 do 17 °C. Najviša dnevna većinom između 18 i 23 °C.

U nedjelju će sa zapada postupno pristizati sve više oblaka, a malo kiše vjerojatno je lokalno na Jadranu i u Gorskom kotaru, uglavnom poslijepodne. U ponedjeljak kiša i drugdje, na Jadranu i u obliku pljuskova s grmljavinom, osobito u noći i tijekom jutra. Već u drugom dijelu dana ponajprije na sjeverozapadu raskidanje oblaka i prestanak kiše. Potom utorak većinom sunčan i suh uz mjestimičnu jutarnju maglu u unutrašnjosti.

U nedjelju će u unutrašnjosti puhati do umjeren jugozapadni vjetar, u ponedjeljak pak i prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu će pak umjereno do jako jugo u ponedjeljak okretati na buru, kratkotrajno na udare i olujnu.