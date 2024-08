Prometni kolaps u Zagrebu zbog radova na jednom od najvažnijih podvožnjaka

Podsjetimo, radovi su trebali biti gotovi prošlog vikenda, no iz Grada Zagreba izvijestili su kako će trajati i tijekom ovog tjedna te će podvožnjak biti zatvoren za sav promet do ponedjeljka, 26. kolovoza do 04:00 sata.

Promet će se dotad odvijati gornjom razinom podvožnjaka Savska/Slavonska.