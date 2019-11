Projektirao je veliki dio Novog Zagreba, a danas kaže: Žalostan sam što se radi... Mogli bi imati park kao niti jedan grad u Europi!

Arhitekt i slikar Vinko Uhlik, koji je projektirao veliki dio Novoga Zagreba, u razgovoru za Hinu kaže da je jako žalostan što su izmjene GUP-a dobile "zeleno svjetlo", jer omogućiti da se umjesto velikog rekreacijskog parka izgradi tzv. Zagrebački Manhattan znači - ne imati urbanizam

Na pitanje kakav je njegov stav o tome što su izmjene i dopune zagrebačkog GUP-a dobile "zeleno svjetlo" Ministarstva graditeljstva te o samom projektu tzv "Zagrebačkog Manhattana" Uhlik kaže da je to sasvim suprotno od jedne od bitnih karakteristika GUP-a, a to je da se šire područje oko toka Save koristi za rekreaciju građana, a tu spada i površina Hipodroma.

"Jako sam žalostan zbog te promjene. To znači ne imati urbanizam, jer to je sasvim drugi grad nego što je ono što Zagreb ima, a to je da ima jednu protočnu rijeku, čije se obale mogu vrlo plemenito iskoristiti za rekreaciju. Nisam u životu vidio grad koji ima tako lijep položaj kao Zagreb, zbog Sljemena i zbog optimalne, vrlo korisne udaljenosti Save od Sljemena", kaže vitalni 86-godišnji arhitekt.

Zagreb, dodaje, ima sreću da kroz njegovu sredinu teče Sava. Uz lijevu obalu je Zagreb, a uz desnu Novi Zagreb. Srećom, i zbog poplava, grad nije izbio ni s jedne obale do same rijeke, odnosno nasipa.

Tok Save treba maksimalno prirodno dizajnirati i čuvati se kontaminacije kičem

Smatra da u dužini od oko 8 kilometara tok Save treba maksimalno "prirodno" dizajnirati. Unutar šireg i prirodnijeg toka činiti i nekoliko kaskada na propustima te ostavljati tihe i dublje uvale uz što prirodnije izvođenje obala i livada.