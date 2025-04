Progovorila šefica Povjerenstva: 'Da situacija nije apsurdna i tužna, bila bi smiješna'

'Nije istina', poručila je, da alate nije iskoristila pravovremeno. 'Nisam imala izbora. Morala sam dati ostavku. Jedino tako sam mogla pokazati da je gotovo. Često sam dobivala pitanja, "a što ste očekivali?". Očekivala sam da će odbor razgovarati sa mnom, kolegicama i kolegama te uvidjeti da situacija nije dobra', kazala je.

"Da situacija nije apsurdna i tužna, bila bi smiješna"

Govoreći o tome kako su izgledale opstrukcije koje je doživjela, kazala je kako je ukazala na situaciju gdje je "članica Povjerenstva Nike Nodilo Lakoš odbijala raditi na predmetu Zoran Milanović".

'Kolegica je inzistirala na tome da se odgovor medijima ukloni iz predmeta. Ja sam to odbila i od toga dana, ona je odbila rad na predmetu, što je popratila službenom bilješkom. Da situacija nije apsurdna i tužna, bila bi smiješna', zaključila je.

Druga je situacija, istaknula je, "po mom mišljenju, ali i mišljenju Visokog upravnog suda, protupravni postupak kolege Igora Lukača koji se uključio u postupak pred tim istim sudom. 'To nisu međuljudski odnosi. To su konkretni potezi', dodala je.

Na pitanje zašto Odbor za imenovanja nije reagirao, odgovorila je kako teško može odgovoriti na to pitanje. 'Teško mogu odgovoriti na to pitanje. Rad u Povjerenstvu nije nimalo lagan. Raspravljamo o najvišim državnim dužnosnicima i utvrđujemo povrede. To je zahtjevno, ali pravo je svakog građanina da bude upoznat sa svakim našim korakom', rekla je.

'Prije nekoliko mjeseci podnijela sam prijedlog etičkog kodeksa Povjerenstva. On nije izglasan, rezultat glasanja je bio 4-1. Osobe koje trebaju biti uzor i osobe od autentičnosti, vjerodostojnosti i integriteta, oni su donošenje etičkog kodeksa proglasili mrtvim slovom na papiru', nastavila je.

Na pitanje tko imenuje ljude u povjerenstvo i imaju li svoje tutore, kazala je da ne vidi problem "u tome da članove bira Sabor, iako je to zakonodavno tijelo u kojem sjede političari". 'Ali vidim problem u tome da, nakon što si imenovan, i dalje imaš veze s politikom, onda je kompletna ideja postojanja ovog tijela obesmišljena', dodala je.