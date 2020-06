Profesorica objašnjava pravnu zavrzlamu oko konverzije kredita iz švicarskog franka u euro

Tužiti ili ne tužiti, tužiti za što, za što ne tužiti, tko je u prednosti, oni koji su konvertirali kredite iz švicarskog franka u euro, ili oni koji nisu i što je sa svim ostalim kreditima s valutnim klauzulama odgovorila je u razgovoru za HRT 4 profesorica sa zagrebačkog Pravnog fakulteta Aleksandra Maganić

Studija svih pravnih posljedica konverzije kredita iz švicarskog franka u euro, čiji je autor profesorica zagrebačkog Pravnog fakulteta Aleksandra Maganić koja je gostovala na HRT-u, pokazala je više segmenata, a ono što ističe je:

'Prvo je pitanje kolektivne pravne zaštite koja je trajala osam godina, a to je pitanje djelotvornosti kolektivne pravne zaštite. S druge strane ne možemo reći da su naši sudovi relativno brzo odgovarali na zahtjev s obzirom na to da je neprestano postojala mogućnost izjavljivanja novih pravnih lijekova, što je prolongiralo cijeli taj postupak koji je pokrenut 2012. Prva odluka je donesena 2013. s obzirom na to da su bile izjavljene žalbe 2014. je bilo prvo pravomoćno utvrđenje ništetnosti promjenjive kamatne stope. Visoki trgovački sud je već tada pravomoćno utvrdio da je ugovorna odredba ugovora o kreditu u švicarskom franku, da dio koji se tiče ugovorne odredbe promjenjive kamatne stope ništetan, rekla je.