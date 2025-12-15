FPZG odlučio

Profesor Boris Havel dobio opomenu pred otkaz zbog vrijeđanja Maje Sever

L. F.

15.12.2025 u 14:50

Boris Havel
Boris Havel
Izvanredni profesor Fakulteta političkih znanosti Boris Havel disciplinski je sankcioniran zbog neprimjerene objave na društvenim mrežama kojom je vrijeđao novinarku HTV-a i predsjednicu Europske federacije novinara Maju Sever. Stegovno povjerenstvo FPZG-a izreklo mu je opomenu pred otkaz

Postupak je pokrenut nakon Havelova komentara objavljenog uoči skupa ‘Ujedinjeni protiv fašizma’, u kojem je koristio uvredljiv i seksistički rječnik. Njegova objava izazvala je snažne reakcije dijela javnosti, akademske zajednice i studenata.

Ubrzo se oglasila i uprava Fakulteta političkih znanosti, jasno se distanciravši od Havelovih istupa. U priopćenju su poručili da seksizam, javno ponižavanje i vrijeđanje nemaju mjesto u javnom prostoru, osobito kada dolaze od sveučilišnih nastavnika. Naglasili su kako privatni stavovi zaposlenika ne odražavaju stavove Fakulteta ni Sveučilišta u Zagrebu te da se od nastavnog osoblja očekuje odgovorna, primjerena i profesionalna komunikacija u javnosti.

Na Havelove izjave reagirao je i Klub studenata Fakulteta političkih znanosti, koji ih je javno osudio, ocijenivši da takvi komentari vrijeđaju novinarsku profesiju, nose seksističke poruke i narušavaju ugled Fakulteta, ali i njegovih bivših studenata.

