Trump brani ukidanje sankcija Rusiji: 'Donio sam pravu odluku za Amerikance'

Trump je u petak objavio da je Rusija pristala opskrbljivati ​​globalna tržišta dizelom, a njegova je administracija privremeno ukinula američke sankcije na rusko gorivo, uvedene kako bi se Moskvi uskratili prihodi za rat u Ukrajini. U ponedjeljak je Trump istaknuo da će taj dogovor koristiti američkim poljoprivrednicima i stočarima. Cijena dizela poras la je za više od 60 % otkako je Trump prije sedam mjeseci pokrenuo rat protiv Irana, a visoke cijene ugrozile su izglede republikanaca da zadrže tijesnu većinu u američkom Kongresu na izborima na polovini mandata, zakazanima za 3. studenoga.

Trump je izjavio da bi dogovor o ukidanju sankcija na izvoz ruske nafte pomogao u snižavanju visokih cijena goriva. Ipak, neki analitičari sumnjaju da bi količina dizela koju bi Rusija, prema Trumpovim riječima, trebala isporučiti u sljedeća tri mjeseca značajnije utjecala na pad cijena, budući da ona odgovara tek dvanaestosatnoj globalnoj potrošnji tog goriva.

Skupina američkih senatora iz redova republikanaca i demokrata u nedjelju je pozvala Trumpa da "promijeni smjer" u vezi s dogovorom o opskrbi dizelom iz Rusije. Ustvrdili su da bi taj dogovor mogao kršiti zakon iz 2022. godine, donesen radi potpore Ukrajini u nastojanju da odbije ruske osvajače.

"Trebali bismo dodatno postrožiti sankcije, a ne ih potkopavati dopuštanjem uvoza ruskog dizela i riskiranjem gubitka naše pregovaračke moći, narušavanjem vjerodostojnosti kod saveznika i ohrabrivanjem naših protivnika", poručio je republikanski senator Jerry Moran u objavi na društvenim mrežama.

Trump je kao glavni razlog za rast cijena dizela naveo ukrajinske napade na ruske rafinerije nafte. "Donio sam pravu odluku za američki narod – UVIJEK, AMERIKA NA PRVOM MJESTU! Predsjednik DONALD J. TRUMP", napisao je Trump u objavi na društvenim mrežama. Trump je u ponedjeljak odbacio kritike na račun tog dogovora koje su uputili članovi njegove vlastite stranke, izjavivši to novinarima dok je odlazio iz Bijele kuće na put u Ohio.

"Pa, mislim da ti republikanci zapravo ne mogu misliti ozbiljno", rekao je. "Možemo uvesti ograničenja za naftu, ali ostatak svijeta bio bi silno pogođen ako to učinimo." Trump i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tijekom vikenda su se prepirali oko ukrajinskih napada na ruske rafinerije. Trump je izjavio da Ukrajini treba novi predsjednik, a Zelenski je obećao održati izbore ako Rusija pristane na primirje u trajanju od 60 dana.

Trump je u nedjelju objavio da su se Rusija i Ukrajina dogovorile o obustavi napada na međusobnu energetsku infrastrukturu. Bilo je nejasno hoće li takav dogovor potrajati. "Pa, dogovorili su se", rekao je Trump novinarima. "Dogovorili su se jer sam ja rekao da su se dogovorili... Taj rat mora završiti."

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da su u tijeku kontakti o mogućem energetskom primirju, kako je najavio Trump. Odbio je komentirati hoće li se primirje odnositi samo na rafinerije nafte. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je da Kijev podržava primirje, ali da ga se obje strane moraju pridržavati.

Istaknuo je kako je "sve jasnije" da Rusija nije spremna prihvatiti primirje, s obzirom na to da je Moskva u ponedjeljak napala šest ukrajinskih energetskih postrojenja. Zelenskij je u ponedjeljak u emisiji "America's Newsroom" na kanalu Fox News izjavio da ukrajinski napadi na ruske rafinerije nisu glavni uzrok rasta cijena goriva. "Svi razumiju da cijene dizela ne ovise o našim napadima na postrojenja za dizel u Rusiji. Svi razumiju da to ovisi o blokadi... Hormuškog tjesnaca", rekao je.