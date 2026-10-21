Domovinski pokret zadovoljan Vladom, ali traži novac

Dubravka Lipovac Pehar (Domovinski pokret) rekla je u srijedu da DP amandmanima želi pomoći obiteljima koja odgajaju više djece, ulagati u Vukovar, obnoviti crkvene objekte, kao i da se dostojanstveno istraže stratišta i utvrdi istina o žrtvama te istaknula da su radom Vlade zadovoljni

"Želimo očuvati našu kulturnu, vjersku i povijesnu baštinu", rekla je Lipovac Pehar objašnjavajući amandmane DP-a tijekom rasprave o rebalansu proračuna. Paus (IDS): Inflacija puni proračun Ističući važnost demografije najavila je će predložiti amandman kako bi se osigurala novčana sredstva za sufinanciranje nabave vozila za sedam ili više sjedala za obitelji s četvero i više djece.

Također, predložit će i amandman kojim bi se za dodatnih 130 vezova proširilo pristanište za čamce u Vukovaru. Također, njezina stranka amandmanom će zatražiti izdvaja je sredstava za istraživanje Husine jame i aktivnosti povezane za utvrđivanje sudbine žrtava. "Ne tražimo osvetu, ne tražimo nove podjele. Tražimo istinu, pijetet i dostojanstvo za žrtve", rekla je. Navela je da amandmanom traže i obnovu crkvenih objekata, uključujući projekt obnove crkve u Gvozdu te obnovu župe na području Sinja. "Obnova takvih objekata znači očuvanje kulturne i graditeljske baštine ali i života lokalne zajednice", kazala je Lipovac Pehar. Istaknula je i da ti amandmani nisu izraz nezadovoljstva radom Vlade, već naprotiv. "Naprotiv, oni su izraz našeg uvjerenja da dobra i odgovorna Vlada može biti još uspješnija kada njezini partneri aktivno predlažu rješenja", poručila je. Tijekom rasprave oporbeni zastupnici upozorili su na usporavanje gospodarskog rasta, visoku inflaciju, smanjene investicija, manjak jedinica lokalne samouprave, a vladajući su isticali jačanje socio-ekonomskog statusa građana i rast gospodarstva. Dalibor Paus ((Klub IDS-a, PGS-a, UNIJA i ISU - PIP-a) upozorio je da su rashodi poslovanja veći 1,3 milijardu eura, a investicije manje za gotovo 560 milijuna eura. "Sve više ide u tekuću potrošnju, ono što ne stvara dodatnu vrijednost i ne osigurava da će se u budućnosti moći pratiti ti troškovi, a sve manje ide u investicije. To pokazuje ovaj rebalans", kazao je.

"Inflacija puni proračun, što pokazuju i prihodi od PDV-a koji su veći za 676 milijuna eura", naglasio je. Njegov stranački kolega Anteo Milos (IDS) upozorio je na položaj lokalne samouprave jer se njezin planirani manjak povećava sa 144 na 275 milijuna eura. Istaknuo je i da su mnoge jedinice lokalne samouprave primorane "potražiti spas u zaduživanju" jer su im proračunska sredstva postala nedostatna. "Ako država već prenosi odgovornost na gradove i općine onda mora osigurati i odgovarajuća sredstva", kazao je. Lalovac (SDP): Inflacija se ne suzbija PR mjerama Da su jedinice lokalne samouprave u dvije godine udvostručile manjak, zbog čega bi mogle povećavati cijene komunalnih usluga, što bi dodatno potaknulo inflaciju, upozorio je i SDP-ov zastupnik Boris Lalovac. Poručio je Vladi da se inflacija ne može suzbiti samo PR mjerama te je pozvao na "više skromnosti" i uvažavanje oporbenih, dobronamjernih, upozorenja i prijedloga. Lalovac je istaknuo i sve ono što ministar financija Tomislav Ćorić, kako je kazao, "hvaleći se brojkama, nije rekao". "Ministar je rekao da imamo duplo veći rast nego u EU, no nije rekao da imamo duplo manje plaće i mirovine. Udio javnog duga u zadnje tri godine smanjuje se, no nije rekao da nam se u apsolutnim iznosima povećao za 6,6 milijardi eura, što znači duplo veće kamate kod sljedećeg zaduživanja. Rekao je da smo imali ekonomski rast od 1,9 posto, ali nije rekao da smo usporili rast s 3,7 posto prošle godine", naveo je Lalovac kritizirajući Vladinu ekonomsku politiku. Marijana Puljak (Klub Centra, NPS-a i GLAS-a) upozorila je da rebalans proračuna 'reže' 559 milijuna eura ulaganja u studentske domove, znanstvenu infrastrukturu, program za mlade poduzetnike i slično. Uz to, država štedi i na onima koji bi trebali paziti na trošenje javnog novca: na Uskoku, Povjerenstvu za odlučivanje sukobu interesa, Pučkoj pravobraniteljici, Državnoj komisiji za kontrolu javne nabave i drugima.