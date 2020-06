Primorac: Više je razloga zašto je klinička slika Covida-19 sada daleko blaža nego ranije

Zaraženih koronavirusom je sve više, ali bez teških simptoma. Zašto? Je li virus oslabio, ili je otpornost organizma veća u ljetnim mjesecima? U posljednje vrijeme svjedoci smo i sukoba u znanstvenoj zajednici o tome u kojoj smo trenutno fazi i kako se točno odnositi prema bolesti i simptomima. Imamo li razloga za veliku brigu?

- Apsolutno, ali uvjeti koji su doveli do Covida-19 kojem mi danas svjedočimo su bitno drugačiji i ne postoji osoba koja može reći suprotno, jer mi to kao liječnici svaki dan vidimo i zbog toga nema razloga panici, rekao je Primorac.

- Teška klinička slika koja se događa nije prisutna. Tu naravno moramo voditi računa da je većina njih dobila bolest prije sedam do 10 dana i moramo pričekati taj vremenski period od jedno još desetak dana da uđemo u 21. dan kako bismo mogli znati je li to nešto prividno ili je to zapravo stvarno, kazao je Primorac.

Na pitanje je li virus oslabio, odgovorio je da je on kao struktura stabilan, ali se primijenio niz okolnosti koji su doveo do toga da trenutno nema ljudi na respiratoru.

Hoće li se Hrvatskoj dogoditi 1500 mtvih, kako to predviđaju neki američki znanstvenici?

- Ja sam prokomentirao upravo s tom grupom stručnjaka i naravno oni rade predikciju na osnovu ulaznih podataka koju imaju. I sada u ovom trenutku Hrvatska ima ogroman broj koji raste. Oni nisu upoznati koliko je među njima s teškom, koliko s lakšom kliničkom slikom i oni rade te matematičke modele. Rekao sam im da je neuobičajeno da su za BiH, Srbiju ili Sloveniju i do deset puta manje predikcije. I oni lutaju, ali treba saslušati informaciju i biti oprezan, kazao je Primorac.

A što se s maskama, koje se sada ipak preporučuju?

- Jednim dijelom došlo je do konfuzije i zato što u jednom vremenskom periodu nije bilo maski na tržištu, a ne možete propisati nešto što ne možete nabaviti. Kirurška maska ima tri ključne uloge: štiti osobu koja je nasuprot vama jer zadržava čestice, štiti vas jer ne dodirujete lice i može za vas 'vlažiti zrak' u zimskom periodu. Preporučio bih masku svima u zatvorenom prostoru, pogotovo starijim osobama, bez obzira na to je li apsolutna istina oko maske dokazana. Kolege u svijetu me uvjeravaju da kad smo na zraku, što bih preporučio svima, sadašnje povišene temperature, vlaga, UV zrake, distanca... sve to je nerješiv problem virusu. U zatvorenom prostoru sve se mijenja. Napravili smo nešto krivo. Počeli smo klimatizirati prostore, koji u istom trenutku imaju sličnu ulogu kod smanjenja vlažnosti. Ne mislim da su jedan ili dva čimbenika, nego da je cijeli paket čimbenika, uključujući naš imunitet i okoliš, doveo do toga da većina država ima prisutan koronavirus, ali je klinička slika daleko blaža nego što je bila ranije, objasnio je Primorac.