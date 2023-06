Primorac o izlasku na izbore na listi HDZ-a: 'Samo me Plenković na to može motivirati'

Ako do Primorčevog angažmana na izborima dođe – izgledno je da bi to onda bilo u 6. izbornoj jedinici kojoj po mjestu stanovanja pripada.

“Mislim da 10 mjeseci nije promijenilo ništa previše u mom životu kad govorimo o stavovima o ovim temama, ali činjenica je da sam i dosad surađivao s političarima i u Hrvatskoj i inozemstvu, s Međunarodnim monetarnim fondom, radio sam za zemlje Bliskog istoka i Afrike, susjedne zemlje, suradnja s političarima i sve ove teme i politički kontekst nisu mi nepoznanica. Imate stručna znanja, alate istraživanja na kojima temeljite postavke”, rekao je Primorac.

Na pitanje koliko je bilo stručne alate teško uklopiti u politiku, istaknuo je:

“Činjenica je da imamo cijelo poglavlje o javnim financijama, politička ekonomija i javni izbor, i mi studentima pojašnjavamo što je teorija medijanskog glasača, kako strukturirati poruke, što je to razmjena glasova, kako se stvaraju koalicije, vrlo kvantitativno to pojašnjavamo. Činjenica je da možete biti najveći stručnjak, ali ako narod ne prepoznaje poruke, treba raditi na tome da im to pojasnite, da nađete pravi trenutak. U ovih 10 mjeseci, otkako sam u Ministarstvu, uz dovršetak uvođenja eura, izmjene 85 zakona, uspješan projekt narodne obveznice, početak rada na registru stanovništva, sve je to iskorak.”

Na pitanje hoće li na izbore, odgovorio je: “Ne, ne mislim se kandidirati. Nismo o tome razgovarali. Predsjednik Vlade je osoba koja je vrlo odgovorna, inteligentna, vrijedna i predana i zato sam pristao doći na ovu poziciju. Za ovo se nisam borio ni kandidirao nego smo razgovarali i, vjerujte, trentuno ne znam osobu koja bi me mogla motivirati za tako nešto osim predsjednika Vlade.”