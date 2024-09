Prijeti snažno nevrijeme, moguće su i bujične poplave. Evo kad se očekuje smirivanje vremena

Danas će biti umjereno do pretežno oblačno s mjestimičnom kišom uglavnom na Jadranu i predjelima uz njega. U Dalmaciji izraženi pljuskovi s grmljavinom i obilna oborina. Sunčana razdoblja većinom na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni.

Moguće su poplave

Narančasti meteoalarm oglašen je i za duž srednje i južne Dalmacije zbog obilnih oborina s gmrljavinom.

Lokalno obilna kiša u kratkom vremenu, lokalno i urbane te bujične poplave. Količina oborine > 100 mm.

"Budite spremni zaštititi sebe i svoju imovinu. Moguće je poplavljivanje imovine i prometne mreže. Također je moguć prekid opskrbe energijom, prekid komunikacijske mreže kao i opskrbe vodom.

Opasni uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te proklizavanja na mokrim kolnicima. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", objavio je DHMZ.

Zapad pod utjecajem kiše, najviše sunca u Istri

U središnjoj Hrvatskoj vrijeme će biti pretežno oblačno, a povremena kiša bit će češća poslijepodne i navečer. Puhat će sjeveroistočni vjetar, umjerene jačine. Jutarnja temperatura bit će oko 12 °C, dok će dnevne vrijednosti biti nešto niže nego prethodnog dana.

Zapad zemlje, osobito gorska područja, bit će pod utjecajem kišnog vremena, dok će na sjevernom Jadranu kiša biti rjeđa, uz povremene sunčane intervale, posebno u Istri. Ovdje će puhati umjerena do jaka bura i istočni vjetar, povremeno s olujnim udarima, uz umjereno valovito do valovito more. Dnevne temperature dosezat će 15 °C, dok će duž obale i u unutrašnjosti Istre biti do 22 °C.

U Dalmaciji obilnije oborine, moguće i nevrijeme

U Dalmaciji će prevladavati oblačno vrijeme s kišom, povremeno u obliku grmljavinskih pljuskova, dok se u južnijim krajevima očekuju obilnije oborine. Mogući su i vremenski ekstremi u obliku nevremena. Vjetar će biti većinom istočni i bura, a popodne će ponegdje zapuhati jugo. Temperatura će se kretati između 17 i 22 °C.