Prijeti li Europi nova velika kriza? Nestašica ozbiljno kuca na vrata, u Njemačkoj razmišljaju o uvođenju 'buvljaka' za lijekove

Uobičajeni lijekovi, uključujući antibiotike i one protiv bolova za djecu, nedostaju u cijelom bloku. Evo što se poduzima po tom pitanju

U istraživanju provedenom u 29 europskih zemalja, uključujući članice EU-a, ali i zemlje poput Turske, Kosova, Norveške i Sjeverne Makedonije , gotovo četvrtina ih je prijavila nedostatak više od 600 lijekova, a 20 posto prijavilo je nedostatak od 200 do 300 lijekova. U tri četvrtine zemalja nestašica je veća ove zime nego prije godinu dana, a u četiri zemlje povezana je sa smrtnim slučajevima. To je opća slika stanja što se tiče lijekova u Europi, potkrijepljena podacima regulatora, piše Politico.eu.

Njemačka vlada razmatra izmjenu zakona kako bi olakšala nabavu, a koji trenutno prisiljava zdravstvena osiguranja da kupuju lijekove tamo gdje su najjeftiniji. Na taj način opskrba je koncentrirana u rukama nekoliko cjenovno najkonkurentnijih proizvođača. Novim zakonom kupci bi kupovali lijekove od više dobavljača, uključujući one skuplje, kako bi opskrba bila pouzdanija. Nizozemska je nedavno uvela zakon koji od prodavača traži da šest tjedana čuvaju zalihe da bi premostili nestašice, a vlada u Švedskoj predlaže slična pravila.

Odbor predvođen regulatorom EU-a za lijekove, Europskom agencijom za lijekove (EMA), preporučio je labavljenje pravila kako bi se ljekarnama omogućilo pojedinačno izdavanje tableta ili doza lijekova, između ostalih mjera. U Njemačkoj je predsjednik njemačkog liječničkog zbora otišao toliko daleko da je pozvao na stvaranje neformalnih 'buvljaka' za lijekove, na kojima bi ljudi mogli dati svoje neiskorištene lijekove pacijentima kojima su potrebni. A u Francuskoj i Njemačkoj farmaceuti su počeli proizvoditi vlastite lijekove - iako je malo vjerojatno da će to popraviti situaciju, s obzirom na razmjere manjka.

Može li EU riješiti problem? U teoriji bi EU trebao biti spremniji za rješavanje krize u cijelom bloku. Nedavno je unaprijeđeno zakonodavstvo kako bismo se efikasnije nosili sa zdravstvenim prijetnjama, uključujući nedostatak lijekova. EMA je, osim toga, dobila proširene ovlasti za praćenje njihove nestašice. Uspostavljeno je i potpuno novo tijelo, Uprava za hitnu zdravstvenu pripravnost i odgovor (HERA), s ovlastima da izlazi na tržište i kupuje lijekove za cijeli blok.

No zasad se to ne događa. Da bi HERA mogla djelovati, najmanje četiri zemlje EU-a trebaju potpisati program nabave, ali nijedna država još nije zatražila aktiviranje ovog postupka, rekao je glasnogovornik EU-a za Politico.eu. To možda i nije iznenađujuće. Pokušaji koordiniranja kupnje jeftinijih nebrendiranih lijekova tijekom pandemije bili su toliko spori i birokratski da su zemlje uglavnom odustale od pokušaja, radije kupujući ih na otvorenom tržištu.

Radna skupina Europske agencije za lijekove osnovana zbog nestašice lijekova mogla bi odlučiti u četvrtak hoće li preporučiti Komisiji da to proglasi 'velikim događajem' - službenom oznakom koja bi pokrenula (ograničenu) akciju diljem EU-a. Upravljačka skupina EMA-e imala bi ovlasti zatražiti podatke o zalihama lijekova i proizvodnom kapacitetu od dobavljača te izdati preporuke o tome kako ublažiti nestašice.

Ali još se ne slažu svi u stavu da je stanje toliko loše.

Na pojavljivanju pred Odborom za zdravstvo Europskog parlamenta, glavna zdravstvena dužnosnica Komisije Sandra Gallina rekla je da želi 'pomalo odbaciti ideju da postoji velika nestašica' te da su alternativni lijekovi dostupni za korištenje.

Drugi vjeruju da će se situacija popraviti s vremenom. 'Mislim da će se to riješiti samo od sebe, ali sve ovisi o vrhuncu infekcija', rekao je Adrian van den Hoven, glavni direktor lobija za generičke lijekove Medicines for Europe.

'Ako smo dosegli vrhunac, opskrba će nas brzo sustići. Ako nismo, onda se ne radi o dobrom scenariju', zaključio je.