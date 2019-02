Prije 30 godina završena je sovjetska intervencija u Afganistanu koja se s pravom naziva 'ruskim Vijetnamom'

Prije točno 30 godina sovjetska vojska napustila je Afganistan povlačeći se preko Mosta prijateljstva na afganistansko-uzbekistanskoj granici. Među posljednjima zemlju u kojoj je tijekom devetogodišnjeg rata poginulo 14.000, a ranjeno 50.000 sovjetskih vojnika, napustio je general Boris Gromov kazavši: 'Iza mojih leđa više nema sovjetskih vojnika.' Bio je to i službeni kraj avanture koju su mnogi prozvali 'ruskim Vijetnamom' te koja i danas podjednako izaziva rasprave povjesničara i veterana rata

Šest godina prije sovjetske intervencije bivši afganistanski premijer Mohamed Daud iz marksističke Narodne demokratske stranke Afganistana (NDSA) u srpnju 1973. preuzima vlast vojnim udarom, optužujući svog rođaka i kralja Mohameda Zahira za korupciju i lošu gospodarsku situaciju. Daud vrlo brzo svrgava kralja, no njegovi pokušaji društvenih i ekonomskih promjena bili su potpuno neuspješni.

Valja napomenuti kako je u to vrijeme Moskva s Kabulom, pored diplomatskih, održavala vojnu suradnju te je na Aminov zahtjev u Afganistan poslan sovjetski padobranski bataljun. Dolazak tih trupa samo je raspirio nemire i prijetio destabilizacijom Aminove vlade pa je u zemlju stigla sovjetska 40. armija koja se sastojala od dvije motorizirane divizije, padobranske divizije, jurišne brigade te dva motorizirana puka. Sovjetska vojska je, naime, trebala pomoći regularnoj afganistanskoj vojsci u borbama s islamskim gerilcima u neprohodnim planinskim dijelovima zemlje.

Tijekom prve godine i pol vladavine NDSA započinje s marksističkim promjenama, no tradicionalno afganistansko društvo loše prihvaća zakon o promjenama bračnih običaja i agrarnu reformu, a dodatne probleme stvara progon tradicionalne elite, osobito vjerskih poglavara i intelektualaca.

Moskva se odlučila na pružanje pomoći kako bi se očuvala afganistanska komunistička revolucija, no istodobno je vjerovala kako Amin nije sposoban izvršiti tu zadaću, ponajviše stoga što je KGB tadašnje vođe SSSR-a uvjeravao da upravo Amin destabilizira situaciju u zemlji. Kao konačni razlog za njegovo uklanjanje bila je informacija agenata KGB-a da su dvojica Aminovih tjelohranitelja jastukom ugušila bivšeg predsjednika Tarakija i da je on agent CIA-e.

Ne mogavši vojno poraziti pobunjenike, Moskva 1986. zamjenjuje Karmala Mohamedom Nadžibulahom, bivšim šefom afganistanske tajne policije (KHAD) koji pod kontrolom Sovjeta donosi novi ustav što jamči višestranačje, slobodu govora i islamski pravni sustav u neovisnom pravosuđu. Godinu kasnije Nadžibulah predstavlja politiku nacionalnog pomirenja koju su razvili stručnjaci iz Komunističke partije SSSR-a, no unatoč velikim očekivanjima, nova politika nije učinila popularnijim režim koji je podržavala Moskva niti je potakla pobunjenike na pregovore s vladom.

Iako su neslužbeni pregovori oko sovjetskog povlačenja počeli još 1982., vlade Afganistana i američkog saveznika Pakistana su 1988., uz jamstva Moskve i Washingtona, potpisale Ženevski mirovni sporazum, čime je Nadžibulah stabilizirao svoju političku poziciju kako bi podržao sovjetsko povlačenje. Prema sporazumu, povlačenje sovjetskih snaga započelo je u srpnju 1987., a dovršeno je početkom veljače 1989. U desetogodišnjem ratu na afganistanskom tlu poginulo je više od 15.000 sovjetskih vojnika, a gotovo milijun Afganistanaca umrlo je kao rezultat desetljeća nemira.

Sovjetsko okretanje glave

Rat u Afganistanu imao je jak utjecaj na vanjsku politiku Sovjetskog Saveza, a sam sukob bio je jedan od ključnih razloga za prekid vladavine sovjetske Komunističke partije. Rat je, naime, pokrenuo vjerske, nacionalne i etničke pokrete u većinskoj islamskoj populaciji središnjih sovjetskih republika blizu Afganistana, a vojska je bila demoralizirana kao rezultat stalnih optužbi za agresiju.

Građanski rat u Afganistanu nastavio se i nakon povlačenja sovjetskih snaga. Nadžibulahov režim, iako bez značajne podrške i međunarodnog priznanja, uspijeva ostati na vlasti do 1992., ali i on pada nakon što general Abdul Rašid Dostan sa svojom uzbečkom policijom prelazi na talibansku stranu. Zemlja je gospodarski bila potpuno uništena, a nova trvenja dovela su do sukoba koji još uvijek traju.

Afganistan je postao Moskvin najduži rat u 20. stoljeću, a izvješća o zločinima i okrutnostima naštetila su sovjetskom ugledu. Sovjetski mediji su isprva odbacivali ta izvješća navodeći kako je riječ o antisovjetskoj propagandi i dezinformacijama. U rijetkim prilikama kada je priznao zločine, SSSR je tvrdio da se radilo o 'vojnicima koji su izmakli kontroli'. Do 1989. režim u Moskvi nije dopuštao da na grobnicama piše kako je netko poginuo u Afganistanu, a mirovine palih sovjetskih vojnika bile su neprimjerene u tolikoj mjeri da nisu pokrivale troškove pogreba.

Takozvani afganistanski sindrom doveo je do priznanja Vrhovnog Sovjeta koji 1989. navodi da je intervencija bila moralna i politička pogreška, a do kraja iste godine pritvoreno je čak 3000 sovjetskih veterana koji su ogrezli u kriminal, dok je većina pripadnika invazijskih snaga trebala stručnu psihološku pomoć.