Preminuo hrvatski jezikoslovac Ante Selak

Ante Selak rođen je 1949. godine u Rašćanima Gornjim, a predavao je na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu.

Osnovnu školu završio je u Župi, a klasičnu gimnaziju u Splitu. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je i doktorirao 2006., obranio disertaciju i dobio znanstvenu titulu doktora znanosti iz područja humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, grana kroatistika.

Tijekom karijere radio je u više ustanova vezanih uz jezik i obrazovanje. Od 1977. do 1992. godine radio je u Školskim novinama, od 1992. do 1995. bio je jedan od osnivača i prvi direktor Hrvatske sveučilišne naklade. Potom je dvije godine bio urednik u nakladničkoj kući Pergamena, a od 1998. do 2002. radio je kao voditelj izdavačke djelatnosti u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje.