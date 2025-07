Davor Matijević nakon 17 godina napušta SDP: 'Ovo je bila kap koja je prelila čašu'

Kako smo ranije pisali, i dalje nije u potpunosti poznato tko je bio tajanstveni 16. odlučujući glas koji je presudio da HDZ i Kerumov HGS dobiju većinu u Gradskom vijeću Splita. No, šaputanja su bila sve glasnija. Sumnja je prvo pala na SDP-ovce Davora Matijevića i Katarinu Prnjak, no oni su, kao što smo već pisali , to demantirali.

Odlazak iz stranke

Naposljetku je Matijević na svojoj stranici na Facebooku objavio da daje ostavku na mjesto Izvršnog tajnika SDP-a za Dalmaciju i člana Glavnog odbora te da izlazi iz stranke nakon 17 godina.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

'Kada jednoj stranci posvetiš 17 godina svog života onda je jasno koliko ti je značila i ta stranka i njeni članovi. Ostao sam dosljedan i vjeran stranci kroz sve njene teške, a nekad i mučne epizode.

11 godina sam bio prvi SDP-ov predsjednik svog kvarta u povijesti, a ostvarivao sam pobjede od 65% na kotarskim izborima. Četiri godine sam bio najaktivniji vijećnik u Gradskom vijeću i svojim brojnim inicijativama i idejama sam dosljedno predstavljao stranku te vrijednosti za koje se borimo.

Na izvanrednim izborima 2022.godine preuzeo sam odgovornost nakon brojnih nagovaranja da moram ić u kandidaturu za gradonačelnika. Nisam želio, niti sam morao jer nisam bio predsjednik, ali nije bilo nikog drugog. Puškom nisi mogao natjerat nikog da se kandidira pa sam ja išao u tu bitku. Zahvaljujući glasovima s mojih Blatina prešli smo prag. Jedva, al smo politički preživjeli kao jedina stranka ljevice u vijeću.

Tri naredne godine sam se ubijao od posla kako bi digao rejting stranke, sklapao savezništva kako bi imali koalicijske partnere koji ranije s nama nisu željeli surađivati, doveo do toga da je naša lista imala po svim anketama osam mandata, a ja sam se borio sa Šutom za ulazak u drugi krug.

Za to vrijeme stranka "Centar" me antagonizirala na skoro dnevnoj bazi. Kupili su nam i vijećnika te sam ostao sam u Gradskom vijeću. Moja stranka ih je nagradila s dva saborska mandata. Oba bračna druga su dobila svoje pozicije u Saboru, a za suprugu su našli mjesto tako što su je stavili u Zagrebačku jedinicu gdje je osvojila 700 glasova. Toliko nekako sam ja dobivao na kotarskim izborima, a SDP-u je to bilo dovoljno da joj pokloni mandat. Ni to nije bilo dovoljno nego su ponizili splitsku organizaciju tako šta su prebjega iz vijeća stavili visoko na listu za Sabor. Srećom nije ušao, ali je poniženje ostalo.

U zadnjoj kampanji naši „partneri“ su sazivali presice da bi udarali po meni. Ljudi koje je moja stranka nagrađivala su govorili: da sam ucjenjivao za Stanoupravu, da me plaća građevinski lobij, da stojim iza grofice, da sam se zaletio autom u pun kafić, da sam osuđen za oružje, da sam nasilnik, da sam serijski prevarant, junior partner HDZ-a…Spominjali su mi razvod, spominjali su mi majku i sestru, vrijeđali me najprizemnije, a o takozvanim aferama koje su oni konstruirali pa javno najavili da bi ih poslije njihovi prijatelji obrađivali ću nekom drugom prilikom.

Ne samo da su me vrijeđali sa svih medijskih kanala nego su koristili saborsku pozornicu koju im je moja stranka poklonila kako bi me vrijeđali. Moja stranka je sve to gledala, promatrala i nije je bilo baš briga. Prošli su izbori, lista nam se prepolovila, drugi krug je ispao sanak pust, a tek tad su nastupile moje kolegice i kolege. Svi oni kojima je bilo normalno da se mene i moju obitelj provlači kroz blato tada su osjetili potrebu da mene okrive šta je Puljak izgubio Split.

Nisam gledao širu sliku, borba protiv HDZ-a je važnija od mojih osobnih stavova, nisi trebao ljutit Puljka…Osjećao sam se kao da gledam skrivenu kameru. Raspustili su rukovodstvo jer sam trebao ić u predizbornu koaliciju s Puljkom, kao šta je Zagreb išao sa Možemo. Trebao si uzet funkciije i fotelje i svima bi nam bilo dobro…Sori, ali šire slike mene ne zanimaju jer mene je uvijek i jedino zanimao samo Split. Politikom sam se bavio zbog Splita, ne Sabora, ne Zagreba i zato nisam netko tko je spreman žrtvovat boljitak svog grada zbog vaših viših interesa.

Od politike nisam nikad živio i zato sam mogao donosit odluke samostalno bez straha o tome kako će se one reflektirati za moj život. Neovisnost je nešto što mi nitko ne može oduzet. Iako sam vjernik, nikad nisam vjerovao u okretanju drugog obraza.

Za mene i moj karakter je neprihvatljivo surađivat s nekim tko je mogao ić onako podlo i ispod svake razine u kampanji. Za mene je neprihvatljivo da je moja stranka to gledala i prešutno podržavala. Za mene je neprihvatljivo gledanje šire slike jer znate šta, gledam neke od vas predugo, predobro vas poznajem pa znam da iza te šire slike stoji beskičmenjaštvo i oportunizam.

Kap koja je prelila čašu je informacija da se najavljuje pokretanje stegovnog postupka protiv kolegice Katarine, opet kreće serija blaćenja, a nitko pritom da nazove i pita šta se dogodilo. Ako sam vam ja bio problem za bolje rezultate u Splitu sad više problema nemate. Nakon 17 godina članstva dajem ostavku na mjesto Izvršnog tajnika za Dalmaciju i člana Glavnog odbora te izlazim iz stranke i dajem vam šansu da se oporavite bez mene. Krenite, rastite, cvitajte i iskoristite svoj puni potencijal.

Hvala svim članovima koji su mi bili podrška, hvala i onima koji su me kritizirali iz uvjerenja i dobre namjere, ne oportunizma. Pamtim samo sretne dane stoga hvala i stranci na svemu jer ipak je tu bilo i lijepih trenutaka. Nikad o stranci govorit loše neću, najiskrenije im želim svu sreću, ali dalje ćemo nastaviti jedno bez drugog.

U Gradskom vijeću ostajem neovisan, ali ću nastavit rad s istim partnerima. Branit ću svoje vrijednosti za koje sam se uvijek zalagao, ostat ću dosljedan i principijelan. Kao i do sad…

P.S. Razočarat ću svoju sad već bivšu stranku, ali ostajem u oporbi.'