Plenković otkrio temeljnu zadaću Vlade u 2018., godini bez predviđenih izbora

Premijer Andrej Plenković u razgovoru za HRT progovorio je o Agrokoru, Ini, promjenama partnera u Vladi, odnosima sa Slovenijom i drugim izazovima s kojima se suočio tijekom 2017. godine. 'Generalno gledajući, mislim da smo ostvarili većinu planiranih ciljeva, a na dnevnom redu smo imali puno tema koje su svojevrsni simbol hrvatske političke i gospodarske tranzicije', rekao je Plenković, analizirajući godinu na izmaku

'Oporba nije imala neko osobito kreativno rješenje. Sve se to svelo na jednu kritiku u Hrvatskom saboru, i na one selfije i sve ostalo što je javnosti već poznato. Po meni nisu bili na razini političke odgovornosti. Volio bih da su prepoznali ovu krizu kao temu oko koje smo mogli graditi jedan zajednički nazivnik na hrvatskoj političkoj sceni', odgovara na njihove kritike Plenković.

Otkup dionica Ine još je jedan od teških zalogaja s kojima se nosi njegova vlada. Tek nedavno su pokrenuli postupak odabira investicijskog savjetnika. Premijer kaže kako mu je njegov mađarski kolega Viktor Orban u razgovorima na marginama Europskoga vijeća niz puta prenio da Mađarska želi da Mol proda svoj udio u Ini, i da to bude 'i brzo i pravedno'. Hrvatska vlada ne želi da otkup Molovih dionica u Ini dovede do povećanja javnog duga, upozorava pak Plenković. Na listi kriterija koje su sastavili taj im je najvažniji.

'Mi smo se temeljito pripremili, poslali smo zahtjeve za prijedloge za međunarodne savjetnike koji su u tome stručni, kvalificirani, to će biti kombinacija različitih tipova savjetnika za ovaj posao po fazama. Kada dobijemo njihove ponude, njihove analize i procjene, donosit ćemo sve potrebne odluke koje nam moraju pomoći da ostvarimo cilj. To nije posao 'otići u dućan i kupiti neki artikl'', kazao je premijer, dodavši kako Vlada ima vremena sigurno do kraja iduće godine da se to pitanje riješi.

Komentirajući pitanje granice sa Slovenijom, ponovio je da će se Hrvatska ponašati odgovorno, ali da će 'štititi ono što je hrvatsko'. Kao vanjskopolitičke prioritete u idućem periodu naveo je ulazak u eurozonu, Schengen i OECD, a na unutarnjem planu provođenje reformi na ključnim područjima - obrazovanju, pravosuđu, mirovinskom i zdravstvenom sustavu.