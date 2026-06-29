Premijer kritizirao trgovačke centre: To nije normalno, ali Vlada tu ne može ništa

Dodao je da ima razumijevanje za trgovačke lance, jer je njima turistička sezona ono što je Hvaranima jematva (berba), uz napomenu da i “ta berba mora imati neki smisao i razum”.

“Ne može biti tako da nešto što košta, ne znam, u Osijeku x, ovdje košta x plus jedan, plus dva ili plus tri. To nije normalno. Pogotovo ako je isti proizvod i tu svi moraju biti razumni” , poručio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Istaknuo je da su mediteranske zemlje, u razdoblju globalne krize, odlučile poduzeti različite aktivnosti radi zaštite svojih država i kompanija te da je trgovačkim lancima rečeno što se očekuje od njih.

“Svi oni koji su na tržištu vode se time da imaju razumnu politiku cijena u odnosu na ono što pružaju kao protouslugu, tu je jednostavno situacija identična i za Hrvatsku”, kazao je premijer Plenković.

Naglasio je da je loše ako su proizvodi na otocima skuplji nego na kontinentu i to ne samo domaćima već i turistima.

Pritom je podsjetio da vlada nema na raspolaganju dodatne mehanizme za utjecaj na tržišnu politiku maloprodajnih trgovačkih lanaca, osim ograničenja cijena pojedinih proizvoda, što je već poduzela.

“Mi nemamo mehanizme, osim onoga što smo napravili, da ograničimo cijene nekih proizvoda, da u tržišnoj ekonomiji ograničavamo sve, to jednostavno nije realno”, rekao je.