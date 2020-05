Britanski premijer Boris Johnson izjavio je u srijedu da se stanje u domovima za starije popravilo, nekoliko sati nakon što je ministar zdravstva opovrgnuo da su u borbi protiv koronavirusa starije osobe žrtvovane radi sigurnosti bolnica

Upitan je li vlada žrtvovala starije građane kako bolnice ne bi bile preopterećene, ministar zdravstva Matt Hancock je na televiziji Sky rekao: 'Ne, nismo to učinili. Otpočetka smo se jako trudili zaštititi ljude u staračkim domovima'. Dodao je da Britanija ipak nije imala dovoljno kapaciteta za šira testiranja na koronavirus.

Kada ga je o tome upitao oporbeni laburistički zastupnik u parlamentu, Johnson je odgovorio: 'Apsolutno ste u pravu kada kažete da smo imali epidemiju u domovima, zbog toga žalim i dali smo sve od sebe da je suzbijemo'.

'No, niste u pravu kada govorite o trenutnom stanju. Pogledate li podatke posljednjih par dana vidjet ćete da se situacija poboljšala. Nadamo se da će se to nastaviti i učinit ćemo sve da se to nastavi', dodao je Johnson.

Velika Britanija je s više od 32.000 umrlih pretekla Italiju po broju preminulih od koronavirusa u Europi, pokazuju podaci objavljeni u srijedu.

Državni ured za statistiku također je objavio da je ukupni broj smrtnih slučajeva u domovima za starije i nemoćne u tjednu od 20. do 24. travnja bio tri puta veći nego u prethodnom mjesecu.

Vlasti ipak tvrde da je vrhunac pandemije prošao i pripremaju se da ovih dana proglase prve mjere koje će omogućiti pokretanje nekih dijelova gospodarstva i prilagodbu krizi koja će, čini se, potrajati.