Predsjednik francuskog parlamenta pod istragom za primanje mita

Predsjednik francuske Narodne skupštine Richard Ferrand pod istragom je za primanje mita u slučaju neprimjerenog i 'nezakonitog stjecanja financijskih sredstava', no odlučan je da ostane na svojoj dužnosti, prenose u četvrtak agencije

Sud u Lilleu, na sjeveru zemlje, u srijedu je cijeli dan ispitivao Ferranda, vrlo bliskog suradnika predsjednika Emmanuela Macrona, u vezi tvrtke za zdravstveno osiguranje u Bretagni.

Francusko pravosuđe je i 2017. vodilo istragu protiv Ferranda nakon što su novinari otkrili da je Ferrandova partnerica koristila sredstva osiguravajućeg društva kad je on bio njegov glavni direktor (1998.-2012.), no optužnica je odbačena i nije došlo do suđenja.