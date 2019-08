Predsjednica o izvanrednoj sjednici Sabora: Neka se o tome oglasi Ustavni sud

Nakon što je Most zatražio od predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović da zatraži sazivanje izvanredne sjednice Sabora sukladno svojim ustavnim ovlastima, stigao je i službeni odgovor s Pantovčaka

Podsjetimo, Most je još 22. srpnja uputio u saborsku proceduru zahtjev za iskazivanjem povjerenja ministru zdravstva Milanu Kujundžiću, no kako je tada već počela ustavna stanka u radu Sabora, predsjednik Sabora Gordan Jandroković kazao je da se nisu stekli uvjeti za sazivanje izvanredne sjednice. Nakon toga se Most obratio i predsjednici koja prema Ustavu može zatražiti sazivanje izvanredne sjednice.