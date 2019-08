Pitali smo predsjednicu RH hoće li uvažiti zahtjev Mosta i sazvati izvanrednu sjednicu Sabora

Iako je Most prije tri dana predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović poslao službeni zahtjev za sazivanje izvanredne sjednice Sabora na kojoj bi se raspravljalo o opozivu ministra zdravstva Milana Kujundžića, službenog odgovora iz Ureda predsjednice još uvijek nema

No, u Mostu smatraju da je po pitanju rokova za raspravu o opozivu Ustav jasan. Naime, člankom 116. stavkom 4. Ustava propisano je da se rasprava i glasovanje o povjerenju mora provesti najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga, a taj rok uskoro ističe.

Mostovci su zahtjev za opoziv Kujundžića poslali još 22. srpnja, no kako je tada nastupila ustavna stanka u radu Sabora, predsjednik Sabora Gordan Jandroković izvijestio ih je da se nisu stekli uvjeti za sazivanje izvanredne sjednice, te da će se o opozivu raspraviti na jesen.

Ranije je Grabar-Kitarović na pitanje hoće li podržati oporbu u inicijativi za opozivom Kujundžića kazala da se u to neće miješati, no to je bilo prije nego što joj je došao i službeni zahtjev Mosta.

No, jednako tako ranije je jasno rekla da nije zadovoljna radom Kujundžića. 'Stanje u zdravstvu je, neću reći katastrofalno, ali doista vrlo loše i u posljednje tri godine nije se učinilo gotovo ništa. Žao mi je da tijekom ove zadnje rekonstrukcije Vlade nije zahvaćeno i zdravstvo, rekla je predsjednica prije tjedan dana.