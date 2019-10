Predsjednica pojasnila svoju izjavu da pravosuđe treba slušati narod

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović boravi u Biogradu na moru, odakle je komentirala i svoju jučerašnju izjavu o tome da pravosuđe treba slušati narod. 'Mislim pod time kao prvo članak 1. Ustava koji kaže da vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu, a drugo da je zakonski regulirano da bilo koji građanin može podnijeti prijavu, a Državno odvjetništvo treba postupati sukladno prijavi', pojasnila je predsjednica

Odgovorila je i na pitanje oko slučaja grupnog silovanja u Zadru.

'Ne ulazeći u detalje jer nemam detaljne informacije, niti je to moj posao, zgrožena sam takvim činom i svatko se postavlja u poziciju majke i kako bismo reagirali da se to dogodi našem djetetu i općenito pravne regulative sudstva i kažnjavanja u Hrvatskoj i nažalost kazne za takva zlodjela su niska i moramo se zamisliti da to, pogotovo kada je riječ o krvnom deliktu, da budu u razmjeru s tim krivičnim djelom', rekla je Kolinda Grabar Kitarović, prenosi N1.

Dodala je kako su glas naroda i najavljeni prosvjedi koji će se u subotu održati.