Pred Zagrebom se stvorila kolona duga pet kilometara: Evo gdje je još gust promet

M.Č./Hina

19.11.2025 u 07:43

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec
Bionic
Reading

Zbog radova na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom, a kolona je duga oko pet kilometara, upozoravaju jutros iz Hrvatskog autokluba (HAK)

Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a kolone i kraći zastoji mogući su u zonama radova.

Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca, vozi se usporeno uz povremene zastoje.

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, a ostala vozila moraju imati zimsku opremu na cestama u Lici.

tportal
