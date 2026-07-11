Pred vatrogascima na Korčuli teška noć: 'Situacija nije pod kontrolom, ovdje sve može biti ugroženo'

Veliki požar između Smokvice i Blata na Korčuli i dalje se nekontrolirano širi, a dvije odvojene vatrene fronte spojile su se u jednu. Vatrogasci upozoravaju da ih čeka iznimno teška noć jer požar zahvaća gustu borovu šumu, a gašenje dodatno otežavaju jak vjetar i nepristupačan teren.
Reporter RTL-a Rade Županović javio je da se nalazi svega 500 metara od požarne linije te da će se vatrogasci tijekom noći suočiti s vrlo zahtjevnim uvjetima.
'Riječ je o vrlo gustoj borovoj šumi i izgledno je da će vatrogasci imati pune ruke posla. Zračne snage uskoro završavaju s djelovanjem, ali trebale bi se vratiti sutra ujutro', izvijestio je.
'Situacija nije pod kontrolom, ne čeka nas lijepa noć', objavili su iz DVD-a Smokvica na Facebooku.
Dodatni problemi nastali su čim su kanaderi zbog mraka napustili požarište. Naime, s obje strane ceste preko Kapje ponovno se aktivirao cijeli niz manjih šumskih požara. Riječ je o otvorenoj vatri na izrazito nepristupačnim područjima, a ukupna vatrena linija u ovim trenucima službeno premašuje tri kilometra duljine. Prema procjenama policije, trenutačno se u najvećoj potencijalnoj opasnosti nalazi uvala Blace, no sreća u nesreći je što je požar još uvijek dovoljno daleko od prvih stambenih kuća, piše JUGinfo.
Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović rekao je da je požar zahvatio veliko područje i proširio se u više smjerova.
'Situacija je zahtjevna. Ovo je gusta borova šuma koja dugo nije gorjela, a požar se raštrkao na sve strane. Stigao je pun trajekt pomoći s kopna, a dolazi još pola trajekta. Mislim da će borba trajati jako dugo', rekao je Simović.
Dodao je da će se nakon sastanka s glavnim vatrogasnim zapovjednikom odlučiti o angažiranju dodatnih snaga.
'Tri županije već su stavljene u pripravnost, a po potrebi će biti upućene dodatne vatrogasne postrojbe', kazao je.
Požar je zahvatio područje vinograda i maslinika, a oštećen je i jedan objekt.
'Šteta zasad nije velika koliko je mogla biti, ali zbog veličine požara i vjetra moramo biti na oprezu. Ovdje sve može biti ugroženo', upozorio je Simović.
Građanima i turistima uputio je apel da poštuju upute nadležnih službi i prometnu regulaciju. 'Ako je rečeno da se ne možete kretati, nemojte se kretati. Ostanite u kućama i pratite situaciju jer je promet zaustavljen s razlogom', poručio je.
Općina Blato uputila apel građanima
Nakon višesatne borbe s velikim požarom između Blata i Smokvice na Korčuli, vatrogasce i ostale žurne službe očekuje teška i neizvjesna noć. Na terenu će ostati cijelu noć kako bi zadržali požar pod nadzorom i spriječili njegovo daljnje širenje, dok je u Blatu održan sastanak Kriznog stožera, objavila je Općina Blato.
Na sastanku su sudjelovali ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, glavni vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, vatrogasni zapovjednici, načelnici Blata i Smokvice, predstavnici Civilne zaštite, HGSS-a i Hrvatskog Crvenog križa.
Sudionici su analizirali stanje na požarištu te dogovorili aktivnosti koje će se provoditi tijekom noći i u narednim satima kako bi se požar zadržao pod kontrolom te zaštitili ljudi, imovina i priroda. Iz stožera upozoravaju da velika opožarena površina i dalje zahtijeva stalan nadzor i maksimalan oprez.
Građanima je upućen apel da ne prilaze ugroženim područjima, ne ometaju rad vatrogasaca i ostalih žurnih službi te da poštuju sve upute nadležnih.
Također ih pozivaju da ne šire neprovjerene informacije, nego da razvoj situacije prate isključivo putem službenih izvora.
Na kraju su zahvalili svim vatrogascima, pripadnicima Civilne zaštite, policiji, HGSS-u, Hrvatskom Crvenom križu te brojnim volonterima koji sudjeluju u obrani Korčule od vatrene stihije.
Nadležne službe najavile su da će javnost i dalje redovito izvještavati o razvoju situacije na požarištu.