Pred vatrogascima na Korčuli teška noć: 'Situacija nije pod kontrolom, ovdje sve može biti ugroženo'

Veliki požar između Smokvice i Blata na Korčuli i dalje se nekontrolirano širi, a dvije odvojene vatrene fronte spojile su se u jednu. Vatrogasci upozoravaju da ih čeka iznimno teška noć jer požar zahvaća gustu borovu šumu, a gašenje dodatno otežavaju jak vjetar i nepristupačan teren.

Reporter RTL-a Rade Županović javio je da se nalazi svega 500 metara od požarne linije te da će se vatrogasci tijekom noći suočiti s vrlo zahtjevnim uvjetima. 'Riječ je o vrlo gustoj borovoj šumi i izgledno je da će vatrogasci imati pune ruke posla. Zračne snage uskoro završavaju s djelovanjem, ali trebale bi se vratiti sutra ujutro', izvijestio je. 'Situacija nije pod kontrolom, ne čeka nas lijepa noć', objavili su iz DVD-a Smokvica na Facebooku.

Dodatni problemi nastali su čim su kanaderi zbog mraka napustili požarište. Naime, s obje strane ceste preko Kapje ponovno se aktivirao cijeli niz manjih šumskih požara. Riječ je o otvorenoj vatri na izrazito nepristupačnim područjima, a ukupna vatrena linija u ovim trenucima službeno premašuje tri kilometra duljine. Prema procjenama policije, trenutačno se u najvećoj potencijalnoj opasnosti nalazi uvala Blace, no sreća u nesreći je što je požar još uvijek dovoljno daleko od prvih stambenih kuća, piše JUGinfo.

Požari na Korčuli Izvor: Cropix / Autor: Nenad Opacak







+14 Požari na Korčuli Izvor: Cropix / Autor: Nenad Opacak

Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović rekao je da je požar zahvatio veliko područje i proširio se u više smjerova. 'Situacija je zahtjevna. Ovo je gusta borova šuma koja dugo nije gorjela, a požar se raštrkao na sve strane. Stigao je pun trajekt pomoći s kopna, a dolazi još pola trajekta. Mislim da će borba trajati jako dugo', rekao je Simović. Dodao je da će se nakon sastanka s glavnim vatrogasnim zapovjednikom odlučiti o angažiranju dodatnih snaga. 'Tri županije već su stavljene u pripravnost, a po potrebi će biti upućene dodatne vatrogasne postrojbe', kazao je.

Požar je zahvatio područje vinograda i maslinika, a oštećen je i jedan objekt. 'Šteta zasad nije velika koliko je mogla biti, ali zbog veličine požara i vjetra moramo biti na oprezu. Ovdje sve može biti ugroženo', upozorio je Simović. Građanima i turistima uputio je apel da poštuju upute nadležnih službi i prometnu regulaciju. 'Ako je rečeno da se ne možete kretati, nemojte se kretati. Ostanite u kućama i pratite situaciju jer je promet zaustavljen s razlogom', poručio je. Općina Blato uputila apel građanima Nakon višesatne borbe s velikim požarom između Blata i Smokvice na Korčuli, vatrogasce i ostale žurne službe očekuje teška i neizvjesna noć. Na terenu će ostati cijelu noć kako bi zadržali požar pod nadzorom i spriječili njegovo daljnje širenje, dok je u Blatu održan sastanak Kriznog stožera, objavila je Općina Blato. Na sastanku su sudjelovali ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, glavni vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, vatrogasni zapovjednici, načelnici Blata i Smokvice, predstavnici Civilne zaštite, HGSS-a i Hrvatskog Crvenog križa.