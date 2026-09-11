Pred kamerama pojeo pepeo iz energane razasut po njivama: 'Tu ću saditi povrće'

Dok se javnost tjednima bavi problemom nezakonito odloženog otpada u Lici, ekipa ‘Provjerenog’ otkrila je još jedan slučaj koji vodi na više lokacija u istom kraju. Reporterka Danka Derifaj mjesecima je pratila gdje je završio pepeo iz energane i tvornice peleta
Otpad je pronađen na poljoprivrednim površinama u Gubavčevu Polju kraj Gračaca, ali i na komunalnom odlagalištu. Državni inspektorat tvrdi da se pepeo ne smije odlagati ni na jednoj od tih lokacija, dok obje tvrtke iz kojih potječe uvjeravaju da posluju u skladu sa zakonom, prenosi Dnevnik.hr.
Slučaj je dobio bizarnu dimenziju kada je jedan od sugovornika, pokušavajući novinarskoj ekipi dokazati da pepeo nije opasan, pred kamerama pojeo dio materijala koji je prethodno razasuo po svojim njivama.
‘Jesam probao. Jesam pojeo. Znači, pepeo iz energane. Tu ću saditi krumpir, tamo ću na onoj njivi saditi djetelinske travne smjese, a ovamo ću probati povrće, da li luk ili tako nešto’, rekao je Branko Dobiš.
‘Provjereno’ je zabilježilo tri slučaja u kojima je pepeo iz energane i tvornice peleta odložen na mjestima koja za to nisu predviđena. Riječ je tek o dijelu znatno šireg problema gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, obilježenog neredom, nezakonitim postupcima i međusobno proturječnim tvrdnjama uključenih strana.
Kao jedini izlaz iz takve situacije nameću se stroži propisi, praćeni odgovarajućim kaznama.