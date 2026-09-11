Pred kamerama pojeo pepeo iz energane razasut po njivama: 'Tu ću saditi povrće'

Otpad je pronađen na poljoprivrednim površinama u Gubavčevu Polju kraj Gračaca, ali i na komunalnom odlagalištu. Državni inspektorat tvrdi da se pepeo ne smije odlagati ni na jednoj od tih lokacija, dok obje tvrtke iz kojih potječe uvjeravaju da posluju u skladu sa zakonom, prenosi Dnevnik.hr.

Slučaj je dobio bizarnu dimenziju kada je jedan od sugovornika, pokušavajući novinarskoj ekipi dokazati da pepeo nije opasan, pred kamerama pojeo dio materijala koji je prethodno razasuo po svojim njivama.