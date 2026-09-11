Meteoalarm u cijeloj zemlji! Oluje, tuča, bujične poplave... Evo kad se očekuje smirenje

Oglašen je meteoalarm za cijelu zemlju zbog grmljavinskog nevremena i obilnih oborina. Moguće su bujične poplave i olujni udari vjetra.

Velika promjena vremena u većem će dijelu Hrvatske prekinuti dugotrajno razdoblje iznadprosječne topline, a u Dalmaciji i vrućine. Zbog očekivanih olujnih nevremena DHMZ je objavio i posebno priopćenje .

Na istoku zemlje zadržat će se promjenjivo vrijeme. Najveća je vjerojatnost za kišu sredinom dana, kada uz više oblaka lokalno može biti izraženijih pljuskova i grmljavine . Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura kretat će se od 15 do 17 °C, a najviša dnevna od 20 do 24 °C, javlja HRT.

Jaki pljuskovi i grmljavina

U središnjoj Hrvatskoj bit će promjenjivo do pretežno oblačno, povremeno uz kišu te mjestimice jače pljuskove i grmljavinu. Prema kraju dana oborine će biti rjeđe. Uz umjeren sjeverni vjetar jutarnja temperatura iznosit će oko 14 °C, a dnevna oko 20 °C.

Na zapadu zemlje također će prevladavati promjenjivo vrijeme, dok će u Gorskoj Hrvatskoj biti pretežno oblačno. Kiša će biti česta i ponegdje ponovno obilna, a izraženiji pljuskovi izgledniji su u prvom dijelu dana. Poslijepodne se očekuje više sunčanih razdoblja.

Puhat će umjeren sjeveroistočnjak, a na moru u početku jaka bura, potom sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura u gorju bit će od 10 do 15 °C, a na obali oko 20 °C. Najviša dnevna kretat će se između 20 i 25 °C, uz niže vrijednosti u gorju.

Nevrijeme najprije zahvaća Dalmaciju

Dalmaciju očekuju nevere praćene grmljavinom i jakim vjetrom, koje će se tijekom prijepodneva premještati prema jugu. Sa sjevera će poslijepodne početi postupno smirivanje i razvedravanje, no atmosfera još neće biti potpuno stabilna.

Puhat će umjeren sjeverozapadni vjetar, u početku jugo, a na sjevernom dijelu i bura. Jutarnja temperatura bit će od 19 do 24 °C, dok će dnevna, nakon vrućine prethodnih dana, uglavnom dosezati između 24 i 29 °C.

I krajnji jug Hrvatske vrlo će vjerojatno dobiti ‘konkretniju’ kišu. Moguća je već prijepodne, ali je izglednija poslijepodne, kada lokalno može biti izraženijih pljuskova s grmljavinom. Uz uglavnom umjereno jugo jutarnja temperatura iznosit će od 23 do 25 °C, a najviša dnevna između 27 i 30 °C.

Za vikend stabilnije

Vikend će na kopnu proteći većinom suho i uz djelomice sunčano vrijeme. Jutra će biti svježija, a dnevne temperature primjerenije dobu godine. U ponedjeljak će ponovno malo porasti vjerojatnost za kišu.

Na Jadranu će prevladavati suho i sunčano vrijeme. Ujutro će puhati bura, na sjevernom dijelu u subotu i jaka, a poslijepodne uglavnom sjeverozapadni vjetar. Jug će ostati nestabilniji pa su pljuskovi mogući i u nedjelju, prognozirao je za HRT Izidor Pelajić iz DHMZ-a.