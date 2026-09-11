Policija stigla zbog buke pa pronašla drogu: Evo što su našli u stanu u Zagrebu

Dojava o buci i galami dovela je zagrebačku policiju do veće količine droge u stanu u Novom Zagrebu. Zbog sumnje da su konoplju i hašiš nabavljali radi daljnje preprodaje, kazneno su prijavljeni 37-godišnjak i 33-godišnjakinja
Policajci su 8. rujna u večernjim satima, nakon zaprimljene dojave, stigli u stan u kojem osumnjičeni neprijavljeno borave. Ondje su uočili staklenu teglu s većom količinom biljne materije karakterističnog izgleda i mirisa konoplje.
Nakon pribavljanja sudskog naloga, stan je pretražen sljedećeg dana. Pronađeno je ukupno 301,6 grama konoplje, od čega je 255 grama bilo raspoređeno u četiri staklene tegle, a preostalih 46,6 grama u vrećici.
Policija je zaplijenila i 442,9 grama hašiša zapakiranog u pet plastičnih omota, ručno izrađenu cigaretu sa smjesom duhana i konoplje te pet pakiranja ulja za elektroničke cigarete s THC-om.
Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da su 37-godišnjak i 33-godišnjakinja nabavljali zasad neutvrđene količine konoplje i hašiša, skrivali ih u stanu te dalje preprodavali.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja oboje su predani pritvorskom nadzorniku, a protiv njih je nadležnom državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.