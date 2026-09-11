Policija stigla zbog buke pa pronašla drogu: Evo što su našli u stanu u Zagrebu

Policajci su 8. rujna u večernjim satima, nakon zaprimljene dojave, stigli u stan u kojem osumnjičeni neprijavljeno borave. Ondje su uočili staklenu teglu s većom količinom biljne materije karakterističnog izgleda i mirisa konoplje.

Nakon pribavljanja sudskog naloga, stan je pretražen sljedećeg dana. Pronađeno je ukupno 301,6 grama konoplje, od čega je 255 grama bilo raspoređeno u četiri staklene tegle, a preostalih 46,6 grama u vrećici.

Policija je zaplijenila i 442,9 grama hašiša zapakiranog u pet plastičnih omota, ručno izrađenu cigaretu sa smjesom duhana i konoplje te pet pakiranja ulja za elektroničke cigarete s THC-om.