Prebjegli su iz elitne postrojbe Sjeverne Koreje: 'Opasni su, svako jutro im ispiru mozak'

Prema južnokorejskim obavještajnim službama, većina sjevernokorejskih vojnika koji se bore u Ukrajini pripada elitnoj jedinici Storm Corps. Vojnici su to 'visokog morala', ali im, kako kažu, nedostaje razumijevanje suvremenog ratovanja.

Ali prema drugom vojniku, koji je prebjegao 2019., prve tri godine u sjevernokorejskoj vojsci nevjerojatno su teške, čak i za specijalne postrojbe. Ryu Seong-hyun, 28-godišnjak koji je sedam godina radio kao vozač u zračnim snagama, kaže da su se tijekom njegove službe uvjeti pogoršali. Vojnici su poslani u planine i danima preživljavali na malim količinama riže, a rečeno im je da je to dio njihove obuke preživljavanja.

Tijekom cijelog tog perioda koji je proveo u vojsci Haneul je ispalio samo tri metka, i to tijekom jednog od treninga. A najbliže stvarnoj borbi bio je kad je gladni farmer došao u Demilitariziranu zonu (između Sjeverne i Južne Koreje), tražeći povrće. Haneul je tad ignorirao upute da 'upuca sve uljeze' i pustio čovjeka da ode uz upozorenje.

Iako je obuka Storm Corpsa naprednija od one regularnih sjevernokorejskih jedinica, vojnici su još uvijek nedovoljno uhranjeni, pa čak i pothranjeni.

Ne treba ih podcjenjivati

Storm Corps nije postrojba namijenjena slanju na prvu crtu. 'Njihova misija je infiltrirati se u neprijateljske redove i stvoriti kaos duboko unutar neprijateljskog teritorija', kaže Ryu.

No Kim Jong-un bio je primoran poslati ih u Rusiju jer obični vojnici većinu vremena provode u poljoprivredi, gradnji ili cijepanju drva, a vjerojatno se htio pokazati u najboljem svjetlu kako se ne bi narušio ugled Sjeverne Koreje u Rusiji.

U nedjelju je ukrajinska obrambeno-obavještajna jedinica rekla da su zbog jezične barijere i problema u komunikaciji sjevernokorejski vojnici slučajno pucali na ruski bataljun, ubivši osmero vojnika.

Zbog sličnih slučajeva neki sjevernokorejske trupe u Ukrajini olako odbacuju kao topovsko meso i znak očaja ruskog predsjednika Vladimira Putina. No kako su bivši pripadnici te vojske rekli za BBC, to je velika greška jer su to mahom vojnici izrazito odani režimu i s jakim borbenim duhom.

Intenzivne ideološke sesije ispiranja mozga, koje se održavaju svako jutro, dodatno će osigurati njihovu mentalnu spremnost, dodaje Lee. On vjeruje da će se sjevernokorejske trupe 'naviknuti na bojno polje, naučiti kako se boriti protiv neprijatelja i naći načina da prežive'.

Iako ti vojnici nisu mogli birati hoće li ići u Rusiju, Ryu smatra da su mnogi doista to i željeli. Ambiciozni među njima vide to kao priliku za napredovanje u karijeri, kaže.

A s obzirom na to koliko je teško služiti u Sjevernoj Koreji, neki će uživati i ​​u prilici da prvi put iskuse život u inozemstvu.

'Mislim da će biti spremniji za borbu od ruskih trupa', dodaje on, priznajući da bi u njihovoj situaciji i on želio da ga pošalju u Rusiju.

Chun In-bum, bivši zapovjednik južnokorejskih specijalnih snaga, slaže se s procjenama ovih bivših vojnika Storm Corpsa. 'Samo zato što im nedostaje hrane i treninga ne znači da su nesposobni. Brzo će se aklimatizirati. Ne bismo ih trebali podcijeniti', kaže on.

Iako je malo vjerojatno da će 11.000 vojnika preokrenuti tijek tako iscrpljujućeg rata (procjenjuje se da Rusija ima više od tisuću žrtava dnevno), stručnjaci i dužnosnici vjeruju da bi ovo mogla biti samo prva tranša, a Pjongjang bi u Rusiju potencijalno mogao poslati između 60.000 i 100.000 ljudi.

Pritom si Kim Jong-un može priuštiti velike gubitke, bez utjecaja na stabilnost svog režima.

'Tamo se šalju ljudi bez utjecaja ili veza - otvoreno rečeno, oni koji se bez problema mogu žrtvovati', kaže Haneul.