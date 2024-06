Poznati britanski voditelj koji je nestao u Grčkoj pronađen mrtav

"Tijelo je pronađeno u području Agia Marine. Mogu potvrditi da je to on", rekao je zamjenik gradonačelnika otoka Nikitas Grillas.

Gradonačelnik Symija Lefteris Papakalodoukas je rekao da je tijelo otkriveno nakon što su svi uključeni u potragu, vatrogasci, volonteri, čak i novinari državne ERT TV, pretraživali otok uz pomoć helikoptera, dronova i pasa tragača. Činjenica da Mosley sa sobom nije ponio mobilni telefon znatno je otežala njihove napore.

"Analizirali smo snimljene dokaze. Tijelo je pronađeno desetak metara od mora i petnaestak metara od odredišta, plaže Agia Marina", rekao je Papakalodoukas, dodavši kako "nije jasno je li mu se dogodila nesreća ili mu je pozlilo".

Novinar je na otoku boravio sa suprugom, a posljednji put je viđen živ u srijedu u 13.30 sati. Njegova su djeca na Symi stigla u petak.

Mosley je najpoznatiji po svojim tv emisijama na više bitanskih tv mreža, među kojima je i BBC. Na britanskoj nacionalnoj radioteleviziji prikazivale su se njegove emisije "Vjerujte mi, ja sam liječnik" i "The One Show", a na ITV-u emisija "This Morning" te emisija pod nazivom "Michael Mosley: Tko je udebljao Britaniju?".

Popularizirao je dijetu 5:2, koja zagovara povremeni post. Mosley je bio i kolumnist lista Daily Mail.