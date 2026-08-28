Poznat identitet muškarca preminulog zbog požara u Omišu: Dobio je nagradu za životno djelo

Iz KBC-a Split stigla je tužna vijest kako je od posljedica teških ozljeda zadobivenih u požaru u Omišu, preminuo 79-godišnjak. Dalmatinski portal doznaje kako je riječ o Dragi Lelasu, čovjeku koji je dugi niz godina bio na rukovodećim mjestima DVD-a Omiš.

On je još 1981. godine obučavao vatrogasce iz Kučića, da bi 2008. dobio priznanje Hrvatskog Crvenog križa za 100 darivanja krvi, a potom i Nagradu Grada Omiša za životno djelo.

>>> Preminuo teško ozlijeđeni muškarac iz požara u Omišu <<<

Zbog ozljeda zadobivenih u požaru, u KBC-u Split je hospitalizirana i njegova supruga. Vatrena stihija ih je zatekla u Stanićima.

Tako je, uz Draganu Antešević, Drago Lelas druga žrtva požara koji je poharao više od 1000 hektara od Lokve Rogoznice do Omiša, pritom uništivši 28 kuća, 106 vozila i 45 plovila te niz gospodarskih, ugostiteljskih i pomoćnih objekata.