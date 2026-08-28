Drama kod Trebinja: Proglašeno izvanredno stanje, požarna linija duga 30 kilometara

Jedan krak požara velikih razmjera širi se prema granici s Crnom Gorom, dok je veliki požar nastao i proširio se i na odlagalištu smeća.

Kamera Dnevnika Nove TV snimila je početak te buktinje, a sat vremena poslije proglašeno je izvanredno stanje.

Požari oko Trebinja danima prijete i teritoriju Hrvatske. Požar u Konavlima ponovno se aktivirao sinoć, a trenutačno je pod nadzorom.