vatrogasci se bore svim snagama

Drama kod Trebinja: Proglašeno izvanredno stanje, požarna linija duga 30 kilometara

Bi. S.

28.08.2026 u 19:53

Požar u Trebinju
Požar u Trebinju Izvor: Screenshot / Autor: Dnevnik Nove TV
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U Trebinju je proglašeno izvanredno stanje zbog požara koji se šire velikom brzinom. Vatrogasci se s vatrom bore već deset dana, a požarna linija duga je 30 kilometara

Jedan krak požara velikih razmjera širi se prema granici s Crnom Gorom, dok je veliki požar nastao i proširio se i na odlagalištu smeća.

Kamera Dnevnika Nove TV snimila je početak te buktinje, a sat vremena poslije proglašeno je izvanredno stanje.

Požari oko Trebinja danima prijete i teritoriju Hrvatske. Požar u Konavlima ponovno se aktivirao sinoć, a trenutačno je pod nadzorom.

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