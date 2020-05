Sve je jači pritisak na britanskog premijera Borisa Johnsona da otpusti svojega glavnog savjetnika, nakon što su mediji u petak navečer objavili da je prekršio ograničenja putovanja uvedena zbog koronavirusa

Listovi The Guardian i The Mirror objavili su da je Dominic Cummings putovao iz Londona u okrug Durham, do kuće svojih roditelja, u vrijeme dok je imao simptome koronavirusa.

Samo tjedan prije vlada je uvela stroge mjere o slobodi kretanja kako bi ograničila širenje novoga koronavirusa.