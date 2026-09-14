privremena mjera

Požari zaustavili vlakove između Sarajeva i Hercegovine: Prekinuta i međunarodna linija prema Pločama

M. Šu./Hina

14.09.2026 u 12:52

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Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Armin Durgut/PIXSELL
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Zbog provjere sigurnosti željezničke infrastrukture nakon niza požara privremeno je obustavljen putnički željeznički promet između Sarajeva i Hercegovine kako bi se otklonila svaka opasnost za putnike, čime je prekinuta i međunarodna veza s Pločama, objavile su u ponedjeljak Željeznice FBiH

Stručne ekipe Željeznica FBiH pregledavaju prugu i infrastrukturu na području zahvaćenom požarom kako bi utvrdile postoje li oštećenja koja bi mogla ugroziti sigurnost prometa. Promet će biti ponovno uspostavljen nakon što se potvrde potrebni sigurnosni i tehnički uvjeti.

Ovogodišnja požarna sezona u Hercegovini bila je osobito zahtjevna. Na području Hercegovačko-neretvanske županije od početka godine zabilježeno je više od 1000 požara.

Željeznička veza Sarajeva i Ploča ove je godine ponovno uspostavljena 26. lipnja kao sezonska linija, koja prema planu vozi petkom, subotom i nedjeljom, a trebala bi prometovati do 27. rujna.

Međunarodna linija Sarajevo–Ploče prethodno je ponovno uspostavljena u studenome 2025., dok je veza između dvaju gradova nakon gotovo desetogodišnjeg prekida prvi put obnovljena 1. srpnja 2022.

Iz Željeznica FBiH nisu naveli kada bi promet mogao biti normaliziran.

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