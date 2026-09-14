Požari zaustavili vlakove između Sarajeva i Hercegovine: Prekinuta i međunarodna linija prema Pločama

Stručne ekipe Željeznica FBiH pregledavaju prugu i infrastrukturu na području zahvaćenom požarom kako bi utvrdile postoje li oštećenja koja bi mogla ugroziti sigurnost prometa. Promet će biti ponovno uspostavljen nakon što se potvrde potrebni sigurnosni i tehnički uvjeti.

Ovogodišnja požarna sezona u Hercegovini bila je osobito zahtjevna. Na području Hercegovačko-neretvanske županije od početka godine zabilježeno je više od 1000 požara.

Željeznička veza Sarajeva i Ploča ove je godine ponovno uspostavljena 26. lipnja kao sezonska linija, koja prema planu vozi petkom, subotom i nedjeljom, a trebala bi prometovati do 27. rujna.

Međunarodna linija Sarajevo–Ploče prethodno je ponovno uspostavljena u studenome 2025., dok je veza između dvaju gradova nakon gotovo desetogodišnjeg prekida prvi put obnovljena 1. srpnja 2022.

Iz Željeznica FBiH nisu naveli kada bi promet mogao biti normaliziran.