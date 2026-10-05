Priča bez kraja: Pomaknut rok za brzu cestu prema Koprivnici

Gradnju 7,5 kilometara brze ceste od Križevaca do Kloštra Vojakovačkog tvrtka Kamgrad trebala bi dovršiti do 23. prosinca ove godine, a za nastavak prometnice prema Koprivnici trenutačno se izrađuju glavni projekti, doznala je Hina od Hrvatskih cesta.

Izvođač radova Kamgrad zatražio je u prvom dijelu godine produljenje roka zbog izrade obloge regulacijskih kanala sustava vanjske odvodnje u iznimno nepovoljnim hidrološkim i hidrogeološkim uvjetima tijekom gradnje. „Izvođač je zatražio produljenje roka do 23. prosinca 2026. godine, s čime se usuglasila investitorsko-nadzorna služba“, odgovorili su iz Hrvatskih cesta. Ugovorena vrijednost radova iznosi 30,6 milijuna eura bez PDV-a, a investitor procjenjuju da taj iznos neće biti prekoračen. Riječ je o još jednom pomicanju završetka gradnje dionice koja bi trebala produžiti postojeću brzu cestu od Križevaca do Kloštra Vojakovačkog. Kada su u listopadu 2022. službeno otvoreni radovi, najavljeno je da će 7,5 kilometara ceste biti izgrađeno za 30 mjeseci. Prema tom roku prometnica je trebala biti završena tijekom 2025. godine. Rok je, međutim, više puta pomican, a najnoviji odgovor Hrvatskih cesta završetak svih radova smješta pred sam kraj 2026.

Prema Koprivnici zasad samo projekti Istodobno se priprema nastavak gradnje brze ceste od Kloštra Vojakovačkog prema Koprivnici. Prema odgovoru Hrvatskih cesta, za tu je dionicu ishođena lokacijska dozvola. S tvrtkom IPZ ugovorena je izrada glavnih i izvedbenih projekata te ishođenje građevinskih dozvola. Vrijednost ugovora je 1,05 milijuna eura, rok izrade 16 mjeseci, a trenutačno su u izradi glavni projekti. Od Vrbovca prema Koprivnici gradi se desetljećima Gradnja današnje državne ceste D10 prema Koprivnici traje desetljećima. Dionica Sveta Helena–Vrbovec puštena je u promet 2002., a Vrbovec–Gradec 2007. godine. Sljedećih 12,5 kilometara, od Gradeca do Križevaca, otvoreno je tek u rujnu 2016. Ta je dionica stajala oko 595 milijuna kuna, a već je prilikom njezina otvaranja tadašnji ministar prometa Oleg Butković nastavak prema Koprivnici označio prioritetom. U to vrijeme za dionicu Križevci – Kloštar Vojakovački pripremala se projektna dokumentacija, dok je trasa od Kloštra prema Koprivnici još bila u fazi projektnih istraživanja. Obnova projektne dokumentacije i ishođenje dozvola za tu dionicu ugovarani su 2017. i 2018., a Vlada je krajem 2018. prihvatila izmjene financijskog plana kojima je početak gradnje pomaknut s 2020. na 2019. godinu.

Hrvatske ceste raspisale su natječaj za izgradnju potkraj 2019., a odluka o dodjeli ugovora objavljena je u studenome 2020. Unatoč tome, službeni početak radova čekao se gotovo još dvije godine. Radovi su svečano otvoreni 26. listopada 2022., u nazočnosti premijera Andreja Plenkovića i ministra Butkovića. Izvođač Kamgrad tada je uveden u posao, a najavljeno je da će 7,5 kilometara ceste biti završeno za 30 mjeseci. Tada se govorilo i o nastavku prema Koprivnici. Hrvatske ceste navele su da je priprema te dionice u visokoj fazi te da bi radovi prema Koprivnici trebali početi prije završetka dionice Križevci–Kloštar. To se nije ostvarilo, dionica prema Kloštru još se gradi, dok je za nastavak prema Koprivnici u tijeku projektiranje.

Plenković u kampanji 2025.: Do Koprivnice za četiri godine Nova konkretna najava stigla je neposredno prije prošlogodišnjih lokalnih izbora. Predsjednik HDZ-a i premijer Andrej Plenković 14. svibnja 2025. posjetio je Koprivnicu dajući podršku kandidatima svoje stranke na lokalnim izborima. Tom je prilikom najavio da će četverotračna brza cesta do Koprivnice biti dovršena u iduće četiri godine, što bi značilo do 2029. godine. Trenutno se od Križevaca do Kloštra Vojakovačkog gradi dvotračna brza cesta.