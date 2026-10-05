Split postaje utvrda: Bit će zadnja crta obrane od mogućih terorističkih napada

Tonći Prodan, profesor na Fakultetu forenzičkih znanosti Sveučilišta u Splitu i na Sveučilištu obrane i sigurnosti 'Dr. Franjo Tuđman' u Zagrebu, Ivici Markoviću, novinaru Slobodne Dalmacije kazao je da je 'ono što će ljudi, obični građani Splita vidjeti na cesti u svakodnevnom životu ta dva dana, to je zadnja crta obrane od mogućih terorističkih napada ili nekakve ugroze visokih gostiju'.

'Najviša pažnja se posvećuje prvoj kategoriji štićenih osoba u koju spadaju predsjednici, premijeri Vlada, predsjednici parlamenta, prijestolonasljednici. Prvo se sastaje sigurnosna prethodnica, njihovi ljudi koji će provesti osiguranje, obavljat će razgovore, vidjet će kakav je protokol i kolika je razina ugroženosti. Prosudbu ugroženosti radi SOA i tada te svoje zaključke i rezultate svoje prosudbe šalje UPPS-u (Uprava za posebne poslove sigurnosti) MUP-a i onda oni rade plan štićenja pojedinih osoba i cijelog skupa. UPPS-u su pri ruci svi rodovi policije', rekao je Prodan.



Dodao je da će na terenu biti puno policije, kako one u službenim odorama, tako i pripadnika policije u civilu.

'Građani Splita moraju biti svjesni da će se ta dva dana stvoriti određeni zastoji, problemi u prometu, ali te se štićene osobe u svojim automobilima kreću velikom brzinom tako da je vrlo bitno da je protočnost tih prometnica potpuna. Neće biti mogućnosti da neki automobil ili neko drugo prijevozno sredstvo uđe iz sporedne ulice na prometnicu kojom će proći štićena kolona', zaključio je.

