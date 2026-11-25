Sud je utvrdio da Europska komisija nije ispunila svoje obveze jer nakon propuštenog roka nije predstavila novi plan donošenja propisa. Time je prihvatio ključni dio tužbe organizatora građanske inicijative 'End the Cage Age' (Okončajmo doba kaveza), koji već godinama traže zabranu držanja životinja u kavezima na farmama.

Obećanje koje Bruxelles nije ispunio

Kampanju za ukidanje kaveza 2018. pokrenula je organizacija Compassion in World Farming, uz podršku više od 170 organizacija za zaštitu životinja. Građanska inicijativa prikupila je gotovo 1,4 milijuna potpisa, a Europska komisija 2021. obećala je da će do kraja 2023. predložiti propise za postupno ukidanje kaveznog uzgoja.

To se nije dogodilo. Organizatori su zato 2024. pokrenuli sudski postupak, tražeći da Komisija objavi novi vremenski plan i omogući im uvid u dokumentaciju povezanu s odgodom.

Sud je sada zaključio da Komisija ne može ostaviti građane bez informacije o tome kada namjerava provesti najavljene mjere. 'Ovo je povijesna pobjeda za životinje i demokraciju u Europi', izjavila je Annamaria Pisapia, glasnogovornica kampanje End the Cage Age.

Što bi se moglo promijeniti?

Prema procjenama organizacija za zaštitu životinja, oko 300 milijuna svinja, kokoši i drugih životinja godišnje se i dalje uzgaja u kavezima na europskim farmama. Zagovornici zabrane upozoravaju na uvjete u kojima su neke životinje toliko ograničene da se ne mogu ni okrenuti, slobodno kretati ili zauzeti prirodan položaj.

Inicijativa traži postupno ukidanje kaveza za kokoši nesilice, kuniće, prepelice, patke, guske i druge vrste peradi, kao i određenih oblika ograničavanja kretanja krmača i teladi.

Europska komisija u srpnju ove godine najavila je da će do kraja 2026. predložiti nova pravila za kokoši nesilice i piliće koji se uzgajaju za meso, a do sredine 2027. i za svinje. Planira se postupno napuštanje kaveza te uvođenje drugih sustava držanja životinja. Međutim, još nije poznato kada bi slične mjere mogle obuhvatiti ostale vrste, uključujući kuniće, patke, guske i prepelice.

Udruge traže konkretne rokove

Organizacije koje su pokrenule inicijativu sada očekuju da Komisija predstavi jasan plan koji će obuhvatiti sve životinje za koje se traži zabrana kaveznog uzgoja. Zalažu se i za financijsku pomoć poljoprivrednicima kako bi se mogli prilagoditi novim pravilima bez prevelikih troškova. 'Sve su oči sada uprte u Komisiju', poručila je Pisapia.

Dodala je da Bruxelles mora brzo postupiti u skladu s presudom, vratiti povjerenje građana u europske institucije i ispuniti obećanje o postupnom ukidanju kaveznog uzgoja.