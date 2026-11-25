Iz Njemačke je u prvih devet mjeseci ove godine odselilo gotovo 17.000 hrvatskih državljana, dok ih se u istom razdoblju ondje doselilo nešto više od 7000. Pokazuju to najnoviji preliminarni podaci njemačkog Saveznog statističkog ureda (Destatis), prema kojima je broj odlazaka hrvatskih državljana iz Njemačke znatno veći od broja dolazaka
Od siječnja do kraja rujna 2026. godine u Njemačku se doselio 7021 hrvatski državljanin, dok ih se 16.955 odselilo. Razlika iznosi 9934 osobe, prenosi Fenix-magazin, pozivajući se na podatke Destatisa objavljene 23. studenoga.
Sličan trend zabilježen je i prošle godine. U prvih devet mjeseci 2025. u Njemačku se doselilo 8956 hrvatskih državljana, a odselilo ih se 17.082. Negativan migracijski saldo tada je iznosio 8126 osoba. Ovogodišnji podaci tako pokazuju da se u Njemačku doseljava manje hrvatskih državljana nego lani, dok je broj onih koji je napuštaju ostao približno jednak.
Hrvati među onima koji najviše napuštaju Njemačku
Hrvatska je odmah iza Poljske prema razlici između broja odlazaka i dolazaka njezinih državljana u Njemačkoj. No kada se u obzir uzme broj državljana tih zemalja koji žive u Njemačkoj, udio odlazaka među Hrvatima veći je nego među Poljacima.
U Njemačkoj živi 413.480 osoba s hrvatskim državljanstvom, dok je poljskih državljana krajem 2025. bilo oko 840.000. Podaci upućuju na nastavak trenda smanjivanja broja hrvatskih državljana u Njemačkoj.