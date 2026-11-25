Od siječnja do kraja rujna 2026. godine u Njemačku se doselio 7021 hrvatski državljanin, dok ih se 16.955 odselilo. Razlika iznosi 9934 osobe, prenosi Fenix-magazin, pozivajući se na podatke Destatisa objavljene 23. studenoga.

Sličan trend zabilježen je i prošle godine. U prvih devet mjeseci 2025. u Njemačku se doselilo 8956 hrvatskih državljana, a odselilo ih se 17.082. Negativan migracijski saldo tada je iznosio 8126 osoba. Ovogodišnji podaci tako pokazuju da se u Njemačku doseljava manje hrvatskih državljana nego lani, dok je broj onih koji je napuštaju ostao približno jednak.