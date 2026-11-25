“Nadamo se da će se smanjiti prostor za iskrivljavanje činjenica, kako bi se moglo graditi društvo koje se temelji na povjerenju, solidarnosti i poštovanju ljudskog dostojanstva i miru, a bez regionalne suradnje nije moguće sustavno raditi na tim temama", poručila je.

Smatra da je činjenice o zločinima i žrtvama važno utvrditi zbog obitelji, društva u cjelini i budućih generacija, jer se samo na taj način moguće suprotstavi ti nacionalističkim narativima i manipulacijama.

Voditeljica Documente Tena Banjeglav rekla je u srijedu na predstavljanju u KIC-u da bi izrada popisa žrtava trebala biti zadatak države i njezinih institucija, no one na tu potrebu nisu odgovorile niti danas, već je veliki dio te uloge preuzelo civilno društvo, organizacije Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću, BIRN (Balkan Investigative Network), Fond za humanitarno pravo iz Srbije i iz Kosova, Istraživačko-dokumentacioni centar u Sarajevu i druge.

Dopisnik BIRN-a iz Hrvatske Vuk Tešija smatra da bi podatak o broju i lokaciji masovnih grobnica u Hrvatskoj Ministarstvo branitelja trebalo učiniti javnim, što jamči Zakon o pravu na pristup informacijama, a u praksi, smatra, nije tako.

"Dobili smo samo odgovor da ih je više od 150, i popis mjesta na kojima su već obilježene. Prema informacijama od 1. listopada 2026., obilježeno je 85 mjesta, odnosno postavljeno je 85 spomenika, što nije istovjetno: ako su na jednom mjestu 3 grobnice, postavlja se samo jedan spomenik”, kazao je.

Predstavljena Hrvatska knjiga pamćenja

Documenta je na događaju “Civilno društvo, masovne grobnice i evidencija žrtava rata u bivšoj Jugoslaviji” prvi put predstavila Hrvatsku knjigu pamćenja, potaknutu time što kada su to počeli raditi 2009. cjeloviti popis žrtava rata nije postojao, a ne postoji ni danas.

Koordinator istraživanja ljudskih gubitaka iz Documente Nikola Mokrović rekao je da su, od 21 tisuće žrtava u Hrvatskoj, od čega su objavili rezultate za 12 tisuća osoba, zasad na platformi objavljeni podaci za tek nešto više od tisuću žrtava, a jednom kad ondje budu objavljeni svi podaci, to će biti prvi cjeloviti popis o žrtvama u Hrvatskoj od 1991. do 1995.

Platforma sadrži nazive žrtava, osnovne informacije o njima, informacije o istraživanju i o metodologiji te, osim samih jediničnih podataka kao što su ime i prezime žrtve, status, etnička pripadnost, državljanstvo, mjesto rođenja i prebivališta te mjesto stradanja, tu su tekstovi koji detaljnije opisuju stradanja, nastali na temelju analiziranih izvora.

Također, podaci se nadopunjuju i kroz terensko istraživanje te, tvrdi Banjeglav, nijedna druga institucija ili organizacija nema toliko veliki broj prikupljenih upitnika i razgovora sa žrtvama.

Mapiranje masovnih grobnica u bivšoj Jugoslaviji

Komplementarni projekt, Bitter Land, koji je predstavila Nejra Mulaomerović iz regionalnog BIRN-a, bavi se mapiranjem masovnih grobnica u bivšoj Jugoslaviji, istraživanjem započetim u BiH 2020. Digitalna platforma Bitter Land postala je javna 2021., kada je mapirano više od 30 lokacija u BiH i Srbiji, među kojima su bile najveće masovne grobnice otkrivene na prostoru bivše Jugoslavije. Do danas je mapirano 95 lokacija u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kosovu i Srbiji.

Istraživanje se uglavnom temelji na arhivskom istraživanju, od sudskih arhiva iz Haaga, domaćih sudova, Međunarodnog komiteta za Crveni križ, Ljekara za ljudska prava, državnih institucija, međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva.

Na platformi su objavljene fotografije lokacija danas, arhivske fotografije i videa ekshumacija, koordinate lokacije, broj ekshumiranih ostataka, a navode se i sudske presude povezane sa zločinom i kratak opis zločina, nazivi žrtava i počinitelja, godine ekshumacija, svjedočanstva preživjelih i poveznice na izvore.